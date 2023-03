Le Français s’est imposé, dans la nuit de dimanche à lundi, en finale du Challenger 100 de Puerto Vallarta (Mexique). Une victoire acquise en trois sets (3-6, 6-0, 6-2) face au Japonais Yuta Shimizu (ATP 309).

Les mauvaises langues diront que Benoit Paire n’aura rencontré que de modestes adversaires – Daniel Rincon (ATP 319), Aziz Dougaz (ATP 269), Illya Marchenko (ATP 386) et Nicolas Mejia (ATP 246) – mais encore faut-il parvenir à enchaîner et à aller jusqu’au bout. L’Avignonnais a d’ailleurs eu besoin du troisième set à quatre reprises sur ses cinq matchs disputés.

Fidèle à ses habitudes et maîtrisant à la perfection l'art de la provocation, Benoît Paire a célébré son trophée en assistant au feu d’artifice de fin de tournoi et, surtout, en dégustant une… pizza devant Netflix dans sa chambre d’hôtel.

Benoît Paire fête son titre 🍕 pic.twitter.com/hPmsrRQk49 — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 13, 2023

Le joueur avait déclaré mi-décembre 2022 vouloir prendre un nouveau départ après des mois d’errements constitués de nombreux pétages de plombs dont lui seul a le secret.

”J’ai fait deux années pourries sur le circuit, j’avais perdu la passion pour ce sport et quand la motivation n’est plus là alors c’est impossible de gagner des matchs ! J’ai une blessure qui m’empêche de me préparer comme je le souhaite mais j’espère être rétabli pour le début de la nouvelle saison ! Mon objectif sera de retrouver le plaisir et je sais que si le plaisir est là, je retrouverais un classement correct ! Car oui mon classement est mauvais et ça me rend triste de pas commencer l’année par les tournois que j’adore mais je mérite ça !”, avait écrit le joueur de 33 ans sur Instagram.

Après un quart de finale signé au Challenger de Noumea (Nouvelle-Calédonie) début février, les premières semaines avaient été difficiles pour l’ancien numéro 18 mondial. Il avait notamment échoué lors des qualifications de l’Australian Open et de l’ATP 250 de Montpellier.

Avec cette victoire et à la lecture du classement en direct (donc provisoire), Benoit Paire devrait pointer à la 169e place mondiale lundi prochain. Soit un gain de 40 places.

Il est désormais en route pour disputer le Challenger de Phoenix (USA) où il retrouvera d’autres Français dont Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Constant Lestienne. On lui souhaite d'avoir véritablement lancé sa saison.