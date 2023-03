Les Belgian Tennis Fans soutiennent leurs sportifs sans faille depuis 20 ans: "Les joueurs et joueuses nous le rendent bien"

Fondée officiellement en 2002, dans les installations du Tennis Club Géronsart, l’ASBL a vécu ses premières heures dès 1997 à l’occasion d’un déplacement de l’équipe féminine belge à Nice. Suivra, deux ans plus tard, l’idée concrète de mettre sur pied un groupe de supporters, baptisé Belgian Tennis Team à l’époque.

Depuis, les voyages se sont succédé : certains relativement proches comme l’Espagne, la Suisse ou la France, d’autres beaucoup plus lointains comme le Brésil, les États-Unis ou l’Australie.

Bien sûr, les Belgian Tennis Fans ont connu leurs moments de gloire durant la période Henin-Clijsters ou plus récemment, entre 2015 et 2017, avec deux finales de Coupe Davis perdues face à la Grande-Bretagne et la France. Depuis, malgré des performances en dents de scie, le noyau dur est toujours là, composé d’une quarantaine de personnes très motivées. Et impatientes de retrouver la compétition masculine en Belgique. Ce sera pour septembre prochain, en Flandre, mais dans un lieu toujours inconnu, plus de cinq ans après la dernière rencontre organisée au Country Hall de Liège. C’était à l’occasion d’une victoire (3-2) face à la Hongrie.

"Il sera important de se servir de cet événement comme vitrine, pour donner un nouvel élan au BTF. Cela passera notamment par une meilleure communication. Et c'est là que la Fédération belge peut nous aider, via les clubs de tennis par exemple, nous raconte Sébastien Bours.

À 35 ans, le secrétaire du BTF en est l’un de ses plus jeunes membres. La raison est simple : soutenir les joueurs et joueuses belges à travers le monde représente un certain coût. En temps (et donc en congés) mais aussi en argent. Une combinaison qui n’est pas toujours facile à réunir pour la jeune génération.

Un exemple ? Ils devraient être une petite dizaine, tout au plus, à se déplacer vers Vancouver le mois prochain en vue de la rencontre de Billie Jean King Cup face au Canada.

"Trouver des gens, et encore plus des jeunes, qui peuvent se libérer pour venir supporter nos équipes, c'est difficile, confirme Ludwig Junius, le président du BTF. Disputer des rencontres à domicile, comme c'était le cas d'office avec l'ancienne formule de la Coupe Davis, était une réelle publicité pour notre club. Il faut aussi être honnête, les déplacements et les hébergements coûtent cher. C'est pourquoi la plupart des gens prennent un peu plus de congés pour pouvoir visiter la ville où l'on se déplace. Les joueurs et joueuses nous le rendent bien, notamment par nos contacts au terme des rencontres. Mais attention, ce n'est pas quelque chose que l'on s'attribue. C'est toujours eux qui viennent vers nous."

Un soutien de 2 500 euros via la Fédé

La Fédération royale belge de tennis en est consciente : le soutien des supporters en compétition, qu'elle soit collective ou individuelle, est un adjuvant certain pour les joueurs. C'est pourquoi, lors des rencontres internationales, elle intervient notamment dans l'obtention des tickets destinés aux membres du BTF. Une aide financière, équivalente à 2 500 euros, viendra bientôt compléter l'offre. "Les modalités ne sont pas encore connues, précise Samuel Deflandre, secrétaire de l'Association Francophone de Tennis (AFT). Avec mon homologue néerlandophone, nous allons prochainement réunir le comité du BTF au siège de la Fédération afin de voir comment on peut les aider et de quelle manière. Notre objectif est vraiment de soutenir le BTF et les supporters parce qu'on sait qu'ils ont un rôle très important pour le tennis belge et pour les joueurs."