Olivier Rochus: "Taper la balle du matin au soir, ce n’est plus pour moi"

Olivier, êtes-vous encore impliqué de près ou de loin dans le tennis ?

”Très peu. Je conseille Victor Ernaelsteen (NdlR : 22 ans, ATP 1 857) avec qui le contact est bien passé et qui m’a demandé si je serais d’accord de l’aider de temps en temps. C’est un chouette gars qui travaille bien. Pour le reste, ça s’arrête là. L’an dernier, j’ai simplement disputé cinq rencontres d’interclubs réservées aux plus de 40 ans en Allemagne. Je n’avais plus joué ni envoyé un service depuis… huit ans (rires).”

Quelle est votre occupation aujourd’hui ?

”J’ai repris l’école de golf du club de Falnuée avec mon frère Christophe. On a obtenu notre diplôme d’enseignant et on y donne des cours, y compris juniors, et des initiations. Ici, on sort de l’hiver donc il y a eu moins de sessions dispensées et il y a désormais la naissance de mon petit garçon qui est passée par là, mais l’objectif est d’être au club trois à quatre jours par semaine. Le parcours est situé en pleine campagne, autour d’un hôtel de dix chambres aménagé au sein d’une ferme et doté d’un bon restaurant.”

Visiblement, le tennis n’a pas l’air de vous manquer ?

”J’ai commencé le tennis à l’âge de six ans, puis fréquenté l’internat et le centre AFT de Mons pendant douze ans. Pendant plus de vingt ans, du matin au soir, tous les jours, j’ai tapé la balle. À un moment donné, quand tu arrêtes ta carrière, tu dis non.”

Au golf, on tape aussi la balle tous les jours pourtant…

”Non, ça n’a rien à voir. Déjà, c’est un milieu que je connais beaucoup moins et que je découvre. Tu es dehors, au milieu de la nature, et tous les parcours sont différents. Je veux dire, au tennis, les surfaces changent. Mais ce sont toujours les mêmes lignes, tu envoies toujours la balle à gauche ou à droite. Non, franchement, ce n’est absolument plus pour moi. Avec le golf, j’ai trouvé une occupation qui me donne beaucoup de plaisir et de satisfaction. Après, j’apprécie toujours le tennis et regarder un bon match, hein.”

guillement Steve Darcis sélectionneur ? C'est quelqu'un qui a l'expérience et qui s'y connaît.

En tant qu’observateur, bien qu’éloigné donc, que pensez-vous de la nouvelle génération ?

”C’est magnifique, même si je ne les connais pas assez. Blockx qui a gagné un Grand Chelem (l’Australian Open Juniors en février), Bailly qui a été en finale (à Roland-Garros et à l’US Open juniors l’an passé), Onclin qui est proche du top 200 à l’ATP, Collignon qui monte aussi. C’est ce qu’il faut. Après, ce n’est pas parce que tu es bon étant jeune que tu es arrivé. Une petite blessure ou une perte de confiance et ça peut aller vite. Dans les deux sens. Moi, j’ai vu des n°1 mondiaux chez les juniors, des gars imbattables à 18 ou 19 ans, qui n’ont jamais rien fait entre guillemets. Mais, je le redis, c’est positif. S’ils prennent en maturité, en expérience et en physique, dans quelques années, ça peut faire une fameuse équipe en Coupe Davis.”

Ils y retrouveraient un certain Steve Darcis comme capitaine…

”Oui, Steve serait parfait pour les encadrer, pour les remettre à leur place quand il le faut. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience et qui s’y connaît, c’est une bonne chose qu’il soit là aujourd’hui.”