Le Belge Alexander Blockx, vainqueur de l’Open d’Australie juniors, convié au Masters 1000 de Miami

”Alexander a mérité cette place grâce à ces excellents résultats de ces derniers mois, avec en tête sa victoire à l’Australian Open juniors”, a-t-il expliqué à Belga. “C’est la première fois depuis sa participation à l’Orange Bowl en U12, où il avait décroché la troisième place, qu’il peut retourner à Miami. À l’époque, il m’avait dit que ce serait un rêve de participer au vrai tournoi ATP. Ce sera fantastique pour lui de se mesurer à des joueurs du top pour la première fois de sa jeune carrière, vu qu’il y aura des joueurs du Top 100 en qualifs. Pour moi, en tant que coach, l’occasion idéale de voir les points à améliorer dans son jeu, car ceux-ci vont éclater au grand jour.”

À lire aussi

”J'ai pu taper la balle avec Medvedev”

Alexander Blockx est logiquement ravi : “C’est une super opportunité”, s’est exclamé l’intéressé avant de monter dans l’avion pour la Floride. “Je ne sais pas à quoi m’attendre en termes de résultats, j’espère faire bonne figure, mais je vais tâcher de profiter au maximum de cette expérience. J’aurai sans doute déjà l’occasion de m’entraîner avec des joueurs éliminés à Indian Wells et, qui sait, si je réussis à passer un tour, je pourrai éventuellement rester comme sparring-partner. J’avais déjà pu taper la balle avec Medvedev au tournoi de Rotterdam le mois dernier. Et cela avait été très chouette. Il a une technique particulière, mais il joue très long et est physiquement et tactiquement très fort. C’est pour cette raison qu’il est si dur à battre.”

Les qualifications débutent le lundi 20 mars.