Le Challenger 175, le nouveau venu dans la gamme des tournois de l’ATP : “Une avancée cruciale”

”Les Challenger 175 sont une avancée cruciale pour l’ensemble de l’écosystème. Le nouveau format augmente le potentiel de gains des joueurs et améliore l’équilibre entre les catégories de tournois, les surfaces et les régions”, déclarait en début de saison le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi.

Cette saison, cinq tournois de cette nouvelle catégorie ont été intégrés au calendrier mondial lors des deuxièmes semaines des Masters 1000 d’Indian Wells, Madrid et Rome. En plus de Phoenix qui se dispute cette semaine, Cagliari et Aix-en-Provence se joueront la première semaine de mai en même temps que Madrid tandis que Bordeaux et Turin accueilleront aussi un Challenger 175 lors de la deuxième semaine de Rome. L’objectif principal de cette initiative est de permettre aux joueurs sortis rapidement dans un Masters 1000 étalé sur deux semaines d’avoir une chance de se refaire rapidement une santé sans devoir attendre trop longtemps.

Et le jeu en vaut la chandelle, surtout sportivement. Financièrement, les 220000 dollars de prize-money à Phoenix ne rivalisent pas avec les 8,8 millions distribués à Indian Wells, mais au niveau sportif, une belle performance en Arizona est très intéressante. Car le vainqueur empochera 175 points ATP, ce qui représente seulement cinq points de moins qu’un huitième de finale en Grand Chelem ou un quart dans un Masters 1000. Mais attention, le niveau de ce premier Challenger 175 est assez relevé. En effet, si on se base sur le classement du dernier joueur à entrer directement dans le tableau principal lors de la clôture des inscriptions, à savoir Marton Fucsovics (ATP 84), le plateau est plus relevé que lors de six ATP 250 (Santiago, Dallas, Delbay Beach, Cordoba, Pune, Marseille) et un 500 (Rio de Janeiro) de cette saison 2022.

Le classement du dernier joueur inscrit pour le tableau principal du Challenger de Phoenix est 84e mondial. Meilleur cut que 7 tournois ATP cette saison 😳



500 Rio - 87

250 Santiago - 94

250 Dallas - 101

250 Delray Beach - 108

250 Cordoba - 121

250 Pune - 122

250 Marseille - 139 pic.twitter.com/XRSCl2Lr46 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 13, 2023

La création de ces Challengers 175 fait partie d’une réforme mise en place par l’ATP depuis le début de l’année et dont l’objectif est de valoriser son circuit secondaire comme nous l’expliquait notre compatriote Eric Lamquet, directeur du circuit Challenger, lors du dernier BW Open : “Elle vise à augmenter les prize-money. On a terminé 2022 avec 184 tournois et 12 millions de dollars de prize-money. L’objectif de l’ATP est de passer à 195 tournois et d’avoir une enveloppe totale de 21 millions de dollars. C’est important d’augmenter les gains pour les joueurs mais aussi la qualité des services. On veut aider les joueurs et les tournois. Dans une réforme de 2019 nous sommes passés à l’hébergement obligatoire gratuit pour cinq nuitées pour les joueurs du tableau de simple. Bien évidemment, celui qui avance dans le tournoi voit son nombre de nuitées croître.”

Quelle réforme ?

Revaloriser les Challengers est remonté dans la liste des priorités de l’ATP et en septembre dernier celle-ci a annoncé une grande réforme pour 2023 avec les trois mesures phares suivantes :

Le passage à quatre catégories de Challengers : 50, 75, 100 et 125 (comme le nombre de points attribués aux vainqueurs). Cinq Challengers dits spéciaux “premium” 175 auront lieu lors des secondes semaines des Masters 1000 d’Indian Wells, de Rome et de Madrid.

L’augmentation de la dotation globale sur le circuit de 60 % : elle passera de 12 à 21 millions de dollars, avec des hausses substantielles pour les catégories 75 et 100 et une meilleure redistribution dans les premiers tours.

Un calendrier global de 195 tournois (un record, 184 en 2022) dont davantage de Challengers 100 et 125 (hausse de 170 %) pour grimper plus aisément au classement. “Le circuit Challenger est la rampe de lancement du tennis professionnel. Ces annonces sont un pas en avant fondamental. Ce n’est qu’un début. Notre équipe s’engage à aller plus loin dans les mois et années à venir”, s’est félicité Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP il y a quelques semaines.