Billie Jean King Cup : sans Elise Mertens mais avec Yanina Wickmayer au Canada ?

Pour cette joute face à une formation qui alignera Bianca Andreescu (WTA 36), Leylah Fernandez (WTA 49), Rebecca Marino (WTA 75) et Gabriela Dabrowski (WTA 6 en double), le Limbourgeois risque de devoir se passer des services de notre actuelle numéro un, Elise Mertens (WTA 37). Cette dernière qui a connu des pépins physiques à la cuisse et à l’épaule, elle a d’ailleurs participé à Indian Wells cette semaine avec un tape sur l’articulation de son bras, pourrait décliner sa sélection pour se concentrer sur sa carrière, se ménager et éviter de revenir jouer sur dur en avril alors que la saison sur terre battue aura déjà commencé. Blessée au dos, Alison Van Uytvanck (WTA 85), qui a déclaré forfait à Indian Wells, devrait aussi être absente. Tout comme l’actuelle numéro deux belge, Maryna Zanevska (WTA 78). Mais là, il s’agirait d’un choix du capitaine qui se confirmera ou pas ce vendredi.

Selon les bruits de couloir, l’ancien coach de Naomi Osaka et Kim Clijsters accorderait sa confiance au quatuor suivant : Ysaline Bonaventure (WTA 84), Greet Minnen (WTA 183), Yanina Wickmayer (WTA 205) et Kirsten Flipkens (WTA 36 en double) qui endosserait la casquette aux deux visières de vice-capitaine et de joueuse de double. Ce qui ne serait pas au goût de tout le monde. On se rappellera qu’Ysaline Bonaventure a battu consécutivement Rebecca Marino et Leylah Fernandez en début de saison à Auckland. Greet Minnen reste, elle, sur le circuit ITF sur une belle série de 20 victoires pour seulement trois défaites. Enfin, Yanina Wickmayer signerait son retour en équipe nationale après avoir accouché en avril 2021 et repris la compétition en février 2022. Si cette composition se confirme, les grandes déçues seraient Kimberley Zimmermann (WTA 37 en double), Marie Benoît (WTA 196) et bien évidemment Maryna Zanevska (WTA 78).