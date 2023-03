Germain Gigounon sur l'évolution de la blessure de Goffin : “David entre dans une semaine cruciale”

Il va aussi voir l’entraînement d’autres joueurs belges sans oublier le précieux temps consacré à sa famille. “Je reste beaucoup avec la petite”, insiste-t-il avec un large sourire.

Germain, il y a 20 jours, David Goffin déclarait forfait à l’aube de son huitième de finale à Marseille. Où en est sa fissure au tendon du genou gauche ?

”La revalidation stricto sensu a pu commencer. On ne parle pas encore d’entraînements avec une raquette. La guérison suit son cours selon les plans prévus. Il a achevé la première phase d’attente. Il pouvait légèrement travailler. Cette semaine est cruciale dans le processus. Maintenant, nous démarrons la deuxième phase. Nous allons augmenter doucement la charge de travail. Nous analyserons chaque jour les réactions de son genou.”

Comment ses journées sont-elles rythmées ?

”Nous échangeons régulièrement à deux et avec l’ensemble du staff. Pour le moment, il passe beaucoup de temps avec son entraîneur physique et son kiné ainsi que son coach mental. Nous planchons sur les différents scenarii liés à son retour à la compétition. On découpe les différentes étapes de sa revalidation. Tout le monde échange un maximum d’informations.”

Le plan reste-t-il toujours de défendre son titre à Marrakech à partir du 3 avril ?

”On verra. Il est inscrit à Marrakech. Nous n’avons surtout pas envie de prendre de risque. Une fissure au tendon du genou n’est pas une blessure anodine. Je comprends l’envie de vouloir défendre les points de son titre. Il ne jouera que s’il est à 100 %. Il adore jouer sur terre battue, mais il ne peut pas mettre en péril la saison sur ocre.”

Choisirez-vous de poursuivre la revalidation en Belgique ou à Monaco ?

”Nous irons à Monaco, chez lui. Là-bas, nous pourrons jouer sur terre battue en extérieur sans craindre la météo. Nous pourrons nous entraîner dans des conditions similaires à celles de ses prochains tournois : Marrakech, Monte-Carlo et Barcelone.”

Son début de saison a été terni par des maladies et blessures. Comment gère-t-il la situation ?

”David a la qualité d’être une personne calme par rapport aux événements. Il ne panique jamais. Il a déjà vécu des accidents et des blessures tout au long de sa carrière. Il est toujours revenu. Ici, il reviendra encore. Je le trouve bien et serein.”

David Goffin vit la saison de son 33e anniversaire. Ces différentes blessures le poussent-elles à envisager une retraite ?

”Pas du tout. Je ne le vois pas dans une réflexion pareille. Ses blessures sont décevantes, mais il reviendra. Il s’était redonné de l’air au classement en revenant dans le top 40. Il tournait bien à Marseille. Il devait enchaîner avec Indian Wells et Miami. Il aurait pu se rapprocher du top 30 et être tête de série sur terre battue. Malheureusement, il reviendra à un moment où il devra défendre beaucoup de points. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas braqués sur le classement. Quand il est en bonne forme, il est capable de signer de très belles victoires.”

S’inspire-t-il d’autres joueurs de son âge qui traversent aussi des moments délicats ?

”Il existe des exemples de grands joueurs qui traversent des périodes difficiles comme Diego Schwartzman, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov ou encore Marin Cilic. Ils ont tous vécu de très belles saisons et des passages à vide. Il ne faut pas oublier qu’il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Je vois aussi les anciens qui prolongent leur carrière. Je crois qu’un Marin Cilic est un excellent exemple. Il a remporté un Grand Chelem (US Open 2014) et la Coupe Davis (2018). Il a galéré durant deux saisons avant de revenir dans le top 15. Il est toujours capable de sortir une grosse semaine malgré ses 34 ans.”