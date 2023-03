Favoris, programme des Belges, prize money : tout savoir sur l’Open de Miami 2023

En l’absence de Novak Djokovic, qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire des États-Unis, et de Rafael Nadal, qui se prépare pour la saison sur terre battue après une blessure à la jambe gauche, le grand favori se nomme Carlos Alcaraz (ATP 1). L’Espagnol vient de remporter le Masters 1000 d’Indian Wells dimanche et a récupéré sa place de numéro un mondial. Une première place qu’il ne conservera qu’en cas de victoire finale en Floride, où il est par ailleurs le tenant du titre. L’objectif poursuivi est donc double pour le jeune Murcien qui a empoché les trois derniers plus gros tournois organisés aux USA : Miami l’an dernier donc, l’US Open 2022 et Indian Wells 2023.

Derrière le joueur de 19 ans, on retrouve le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), finaliste à Indian Wells face à Alcaraz, et Stefanos Tsitsipas (ATP 3) qui voudra sans doute se racheter de son deuxième tour loupé dans le tournoi précité. En Californie, le Grec s’était en effet incliné à la surprise générale face à l’Australien Jordan Thompson (ATP 83) en trois sets.

Dans le tableau féminin, difficile de ne pas mentionner Iga Swiatek (WTA 1). La Polonaise, solidement accrochée à sa place de numéro un mondiale, figure parmi les favorites de chaque tournoi auxquels elle participe. C’est d’autant plus vrai qu’elle est la tenante du titre à Miami. Un succès qui lui avait permis de signer le Sunshine Double (victoire à Indian Wells et à Miami la même année) en 2022. Son hégémonie n’est cependant plus totale ces dernières semaines. Ses éliminations en huitièmes de finale de l’Australian Open et, plus récemment, en demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells le prouvent. À chaque fois, son bourreau se nommait Elena Rybakina (WTA 10). La Kazakhe est en forme, comme l’atteste sa victoire à Indian Wells, le tout premier Masters 1000 de sa carrière, samedi dernier.

Enfin, pointons encore Aryna Sabalenka (WTA 2) qui sort d’une finale à Indian Wells et qui se montre très régulière depuis le début de la saison. La Bélarusse avait notamment enchaîné 13 victoires consécutives pour remporter le tournoi d’Adélaïde et l’Australian Open.

Avec quels Belges ?

Étant donné les blessures de David Goffin (genou) et Alison Van Uytvanck (dos) ainsi que des éliminations en qualifications d’Alexander Blockx et Ysaline Bonaventure, il n’y aura que trois Belges dans le tableau principal du Miami Open : Elise Mertens et Maryna Zanevska côté féminin, Zizou Bergs côté masculin.

Elise Mertens (WTA 39) sera la première à entrer en piste dès ce mardi (pas avant 18 h 30, heure belge). La Limbourgeoise sera opposée à Alycia Parks (WTA 56). Les deux joueuses ne se sont encore jamais affrontées sur le circuit. Mercredi, ce sera au tour de Maryna Zanevska (WTA 78). La Belgo-ukrainienne a hérité d’une joueuse sortie des qualifications, la Russe Varvara Gracheva (WTA 54).

Elise Mertens sera la première belge à entrer sur le court, dès ce mardi soir. ©BELGA

Zizou Bergs (ATP 135), lui, doit attendre le verdict du deuxième tour des qualifications qui a lieu ce mardi après-midi.

Quel prize money et combien de points ?

Le prize money du tournoi est le même que celui proposé à Indian Wells, soit 8,8 millions de dollars. Aussi bien chez les messieurs que chez les dames. Cela représente une augmentation totale de 2,52 % par rapport à l’édition 2022. La répartition des gains est la suivante :

Gagnant : 1 262 220 dollars/1 000 points

Finaliste : 662 360 dollars/600 points

Demi-finaliste : 352 635 dollars/360 points

Quart de finaliste : 184 465 dollars/180 points

Huitièmes : 96 955 dollars/90 points

3e tour : 55 770 dollars/45 points

2e tour : 30 855 dollars/25 points

1er tour : 18 660 dollars/10 points

Où regarder le tournoi à la télévision ?

Le deuxième Masters 1000 de la saison pourra être suivi sur Eurosport et sur VOOsport à partir des quarts de finale.