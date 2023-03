Ce lundi soir, la fédération américaine a dévoilé une liste de jeunes joueuses retenues pour un camp d’entraînement organisé en marge du Final Four universitaire. Jada Lynch, la fille aînée de Kim Clijsters et de Brian Lynch, figure dans cette sélection réservée aux futures diplômées (2024, 2025 et 2026).

Le camp, organisé pour la première fois par USA Basketball, aura lieu à Dallas du 31 mars au 2 avril. Les trente-trois filles, de même que les coaches qui les encadreront, ont été retenues par le comité de développement de l’équipe nationale féminine.

”Nous sommes au courant depuis un moment, indique Sven Van Camp à nos confrères de Sporza. Nous voulions appeler Jada cet été, mais c’était trop compliqué au niveau familial.”

La fédération belge ne s'inquiète pas

Ceux qui s’intéressent un minimum à la balle orange connaissent tout le potentiel de la fille de l’ancienne joueuse de tennis. Ses prestations lorsqu’elle évoluait dans les équipes de jeunes en Belgique n’étaient d’ailleurs pas passées inaperçues. Le directeur technique de Basketball Flanders poursuit : “J’ai de bons contacts avec Brian Lynch et je sais depuis un moment que Jada a reçu cette invitation. Elle a figuré dans une liste des plus grands talents de l’année 2008 établie par Sports Illustrated (NdlR : un magazine américain), il est donc normal qu’elle soit maintenant sur les radars en Amérique également.”

Pas de quoi paniquer cependant, dit-on au sein de la fédération belge. “Pour le moment il n’y a pas grand-chose de plus à dire à ce sujet. Une fois qu’elle voudra également participer à des tournois officiels, nous devrons nous asseoir autour de la table”, souligne Sven Van Camp, toujours interrogé par Sporza.

L’homme doit se rendre aux États-Unis en avril afin de discuter avec la famille. “C’est une joueuse prometteuse, nous le savions déjà. Cependant, il est actuellement difficile de prédire avec certitude si quelqu’un sera en équipe nationale à un âge plus avancé.”

Née le 27 février 2008 à Tongres, Jada mesure 1m80 et évolue au St. Rose College en tant que meneuse ou arrière. Elle a longtemps vécu en Belgique avant de déménager avec toute sa famille dans le New Jersey, d’où est originaire Brian Lynch, dès juin 2020. Son papa, ancien basketteur professionnel, a joué sous les couleurs de Bree et Anvers avant d’embrasser une carrière de coach. D’abord à Anvers puis à Charleroi et Limburg. Il organise désormais des stages au sein du St. Rose College.