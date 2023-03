Voici pourquoi Carlos Alcaraz a toutes les cartes en main pour réaliser le Sunshine Double à Miami

Comme tout grand champion qui se respecte, Carlos Alcaraz a l’art de répondre présent quand on l’attend le moins. Blessé à Rio fin février et forfait dans la foulée à Acapulco, beaucoup doutaient de sa condition au moment de reprendre la compétition du côté d’Indian Wells. Et pourtant, à l’image d’un Mathieu van der Poel samedi à Milan-Sanremo, l’Espagnol a écrasé la concurrence.