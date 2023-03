La chronique de Dominique Monami : “Même sans Nadal et Djokovic, le circuit masculin demeure attractif”

Par rapport à ce que je vois ces derniers mois, je suis convaincue que le tennis masculin restera très intéressant quand Rafael Nadal et Novak Djokovic décideront de prendre leur retraite. Avant l’arrêt de Roger Federer, on se posait la même question. Finalement, ce n’est pas le cas. On a vu arriver un joueur comme Carlos Alcaraz, par exemple, et il passionne les fans de tennis. L’Espagnol n’est pas le seul, d’autres personnalités débarquent sur les tournois et elles sont assez attractives. Et dans un autre sens, retrouver Nadal et Djokovic sur un tournoi devient de plus en plus exclusif. Et donc, quand l’Espagnol ou le Serbe sont sur une compétition, le succès populaire est garanti. Tu sais à l’avance que le tournoi où Rafael Nadal va reprendre la compétition sera plein. D’autant plus que lors de chacune de ses blessures, on craint ensuite l’annonce de sa fin de carrière. Avec ce mélange de jeunes et d’anciens, le tennis actuel est vraiment sympa à suivre, d’ailleurs les places pour le prochain Roland-Garros sont parties comme des petits pains lors de l’ouverture de la billetterie, la semaine dernière. On trouve vraiment sur le circuit des joueurs avec des styles différents, ce qui plaît au public.

Au niveau des Belges, je trouve cela sympathique de voir de nombreux jeunes comme Sofia Costoulas, Alexander Blockx ou Gilles-Arnaud Bailly se lancer sur le circuit des adultes. Après leurs belles performances chez les jeunes où ils ont occupé les premières places mondiales, ils se lancent dans une nouvelle partie de leur carrière. Une partie où ils recommencent tout simplement à zéro. Car même si tu as brillé chez les juniors, cela ne t’offre aucune garantie pour la suite. Il suffit de voir les évolutions de Kimmer Coppejans et de David Goffin. Le premier a remporté Roland-Garros chez les juniors, mais c’est le Liégeois qui a réalisé la plus belle carrière alors qu’il n’a pas brillé plus que cela chez les jeunes.