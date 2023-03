Stefanos Tsitsipas s'en prend à l'ATP: "Ma blessure a été causée par les balles"

Alors qu'il pouvait encore lorgner sur la place de n°1 mondial il y a deux semaines, avant Indian Wells, Stefanos Tsitsipas y a été éliminé dès le premier tour et doit composer avec des pépins physiques depuis quelques temps. A quelques jours de son entrée en lice à Miami, le Grec a livré une conférence de presse qui lui a servi à régler quelques comptes: "Je pense que le plus gros problème sur le circuit cette année, c'est le changement constant de balles. Nous en parlons entre joueurs. Les balles doivent rester les mêmes dans la plupart des tournois, et surtout sur dur. Ça nous protège des blessures", dans des propos relayés par L'Equipe.