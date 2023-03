Billie Jean King Cup : le Canada sans Bianca Andreescu qui s’explose la cheville: “Je n’ai jamais ressenti une telle douleur”

Voilà une bien triste nouvelle. La nuit dernière lors de son match du quatrième tour à Miami face à la Russe Ekaterina Alexandrova, Bianca Andreescu (WTA 31) s’est blessée à la cheville gauche. Après avoir perdu le premier set (7-6) et alors qu’elle menait 0-2 dans le second, la native de Mississauga dans l’Ontario a vu sa cheville gauche se dérober. En larmes au sol, tout en se tordant de douleur et en laissant échapper des cris à glacer le sang, la Canadienne a lâché un “pas encore”. La joueuse de 22 ans a passé plusieurs minutes allongée au sol avant de quitter le court dans une chaise roulante. “Je n’ai jamais ressenti ce genre de douleur auparavant”, expliqua Bianca Andreescu à la kiné présente.