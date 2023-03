Avec le padel, la Belgique a encore montré qu’elle ne manquait pas d’imagination en la matière. L’Open de Bruxelles s’inscrit dans la lignée du tournoi WTA d’Anvers qui offrait également un trophée d’exception. La joueuse qui remportait le tournoi à trois reprises en cinq ans repartait avec cette œuvre d’art : 2008 diamants répartis sur la balle et dans l’auréole. Le trophée pesait 4,5 kilogrammes pour une valeur d’1,5 million de dollars. En sept éditions, Venus Williams n’a été qu’à un match de la chiper, mais c’est Amélie Mauresmo, lauréate en 2005, 2006 et 2007, qui l’a repris dans ses valises. Kim Clijsters a dû se contenter d’un titre et de deux finales tandis que Justine Henin a gagné une de ses deux finales.

En dehors de nos frontières, le trophée le plus connu et convoité n’est autre que celui de la Coupe du monde de football. Le plus cher de tous. Il ne fait que 40 centimètres pour un poids de 6,175 kilogrammes. Sa valeur est estimée à 18 millions ce qui s’explique par sa composition de 80 % d’or pur 18 carats et 20 % de pierres précieuses. Il n’existe qu’une édition de l’objet ce qui le renforce sa valeur. Il est jalousement conservé au siège de la FIFA à Zurich. Les trophées remis ne sont que des répliques.

Le football propose d’autres trophées de prestige comme le Ballon d’or dont la valeur est estimée à 500 000 euros, soit la moitié de la valeur de celui de la Coupe d’Angleterre (6 kilos d’argent pur). La Coupe d’Afrique des Nations offre un bibelot à 127 000 euros.

Les autres disciplines ont également rivalisé d’ingéniosité pour féliciter leurs meilleurs ambassadeurs. Le trophée du Super Bowl, nommé Vince Lombardi, vaut 50 000 dollars. Sa création, qui met quatre mois, représente un ballon de football américain prêt à être lancé. En NBA, l’objet en or 24 carats revêt un immense prestige pour une valeur 'modeste' de 13 500 dollars.