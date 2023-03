Rafael Nadal laisse planer le doute sur sa date de reprise

Pour rappel, Nadal n’est plus apparu sur les courts depuis sa défaite au deuxième tour de l’Australian Open contre Mackenzie McDonald, le 18 janvier dernier, en raison d’une blessure sérieuse au psoas. Ces dernières semaines, le Majorquin a expliqué à plusieurs reprises qu’il ignorait quand il serait en mesure de reprendre la compétition. Un discours qui n’a pas évolué à une dizaine de jours du Masters 1000 de Monte-Carlo. “Je poursuis ma route, a expliqué lundi celui qui a remporté à onze reprises l’épreuve. Je ne sais pas encore quand je reviendrai. Je suis dans une phase d’intensification du travail, et si je le savais, je le dirais, mais comme je ne le sais pas, je ne peux pas vous le dire. Les choses évoluent au jour le jour, et je ne dis pas des choses que je ne peux pas réaliser. Je préfère dire les choses quand je le sais vraiment et, en ce moment, je ne sais pas.”

La seule chose qui est certaine actuellement, c’est que Nadal est bien inscrit au tournoi, mais cela ne signifie pas qu’il y participera. Une des grandes questions est de savoir si l’homme aux 22 titres en Grand Chelem est capable d’enchaîner actuellement six rencontres en une semaine. En effet, vu son ranking actuel de 13e mondial, l’Espagnol ne sera pas tête de série et ne sera donc pas exempté du premier tour. “J’ai vu Rafael s’entraîner l’autre jour et il est à un bon niveau, a expliqué son oncle Toni, offrant quelques indices sur l’état de forme du Taureau de Manacor. On verra dans les matchs, car il manque peut-être un peu de rythme. Il a très peu concouru ces six derniers mois et cela affecte toujours son jeu, même s’il a toujours été un joueur qui a très vite retrouvé le rythme.”

Directeur du tournoi de Barcelone (17 au 23 avril), où Nadal est aussi annoncé, David Ferrer a, lui aussi, donné des nouvelles rassurantes concernant son compatriote : “Il s’entraîne cinq jours par semaine. L’idée, c’est qu’il reprenne la compétition à Monte-Carlo. Personnellement, je désire qu’il fasse une bonne tournée sur terre.”

Car l’objectif ultime du gaucher n’est pas d’être présent à Monte-Carlo ou ailleurs mais bien d’aller chercher un quinzième sacre à Roland-Garros dans quelques semaines.