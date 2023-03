Wimbledon : les athlètes russes et biélorusses pourront jouer au All England Club

Les dirigeants du troisième Grand Chelem de la saison ont avancé trois arguments pour expliquer leur choix : “Premièrement, les déclarations personnelles des joueurs n’étaient pas selon nous viables l’année dernière. Depuis lors, un engagement approfondi avec le gouvernement et les parties prenantes du tennis a clarifié et développé la manière d’encadrer les déclarations. Deuxièmement, Il y a eu une réaction forte et très décevante de la part de certaines instances dirigeantes du tennis à la position prise par le All England Club et la LTA l’année dernière avec des conséquences qui, si elles se poursuivaient, nuiraient aux intérêts des joueurs, des fans, du tournoi et des Britanniques. Enfin, les événements de tennis en dehors du Royaume-Uni ont connu une année de compétition avec des joueurs de Russie et de Biélorussie en compétition en tant qu’athlètes neutres. Nous considérons également que l’alignement entre les tournois du Grand Chelem est de plus en plus important dans l’environnement actuel du tennis.”

Ian Hewitt, président du All England Club, a expliqué la position prise par le comité organisateur : “Nous continuons de condamner totalement l’invasion illégale de la Russie et notre soutien sans réserve envers le peuple ukrainien. Nous sommes d’avis que, compte tenu de tous les facteurs, ce sont les arrangements les plus appropriés pour le tournoi cette année. Si les circonstances changent sensiblement entre maintenant et le début de Wimbledon, nous examinerons et réagirons en conséquence.”