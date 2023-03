WTA Miami: Elise Mertens éliminée en quarts de finale du double

La Limbourgeoise, 10e mondiale en double, composait la 6e tête de série avec l'Australienne Storm Hunter (WTA 13 en double). La paire belgo-australienne a été battue 6-7 (4/7), 7-5 et 10/2 dans le super tie break par les Américaines Coco Gauff (WTA 3 en double) et Jessica Pegula (WTA 5 en double), qui forment la paire tête de série N.2,. La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes.