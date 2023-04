Discrète mais efficace, Elena Rybakina va viser le Sunshine Double à Miami : “Je suis fatiguée”

La Kazakhe Elena Rybakina, victorieuse de Wimbledon, le 9 juillet 2022. (AFP) ©AFP

”Réaliser une telle performance est vraiment difficile car les conditions de jeu sont vraiment différentes entre Indian Wells où les courts étaient assez lents et Miami où les balles fusent”, expliquait l’intéressé après sa victoire en demi-finale contre Jessica Pegula (7-6, 6-4). Les matchs ont montré que c’était beaucoup plus difficile pour moi ici qu’à Indian Wells. Je commence à être fatiguée (NdlR : elle a disputé don dernier match avec les épaules recouvertes de bandages de contention) avec l’enchaînement des rencontres. C’est vrai que je suis en finale, je suis à la fois très proche mais aussi très loin de ce magnifique doublé. Je ferai de mon mieux pour l’obtenir. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à être en finale à Miami. Dès les deux premiers matchs, je me suis retrouvé à la bagarre. Jusqu’à présent, je me suis bien débrouillée dans ce domaine.”

Malgré ses belles performances et le fait qu’elle puisse passer à la première place de la Race lundi prochain, Elena Rybakina n’est pas encore très connue du grand public. Voici trois choses à savoir sur la droitière entraînée par Stefano Vukov.

Joueuse Kazakhe née en Russie

On se souviendra que son succès à Wimbledon représentait un beau pied de nez vis-à-vis des organisateurs qui avaient refusé sur leur tournoi la présence des joueurs russes et biélorusses. Car Elena Rybakina est née le 17 juin 1999 à… Moscou. Cette dernière a commencé à jouer au tennis à cinq ans et sera entraînée en juniors par Andrei Chesnokov, l’ancien vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo. Elle atteindra le troisième rang mondial chez les jeunes mais se sentira ensuite délaissée par la Fédération russe. Elle prend alors la nationalité kazakhe en 2018, attirée par le soutien financier de la riche fédération locale présidée par Bulat Outemouratov, dont la fortune personnelle est estimée à 3,5 milliards de dollars. Questionnée à plusieurs reprises sur son attachement à la Russie et au Kazakhstan, la jeune joueuse est toujours parvenue à retomber sur ses pattes dans ses réponses.





”C’est une question difficile, mais je tiens à dire que même si je suis née en Russie, je représente avant tout le Kazakhstan. Et cela ne date pas d’hier. J’ai disputé les JO (NdlR : avec une 4e place à Tokyo) et la Fed Cup pour le Kazakhstan. Je ressens le soutien du peuple et je suis heureuse de représenter ce pays parce que je pense que j’apporte aussi des résultats, ce qui est très bon pour le sport au Kazakhstan. C’est difficile de dire ce que je ressens.”

Son point fort : son service

Malgré sa grande taille (1m84), Elena Rybakina se déplace assez bien sur les courts et peut proposer des styles différents comme l’explique Dave Miley, entraîneur à la fédération kazakhe : “Elle a toujours été agressive. La clé, c’est la combinaison entre son service et ses balles à plat. Elle peut bien jouer depuis le fond du court et trouver des angles.”

Son point fort étant son service, l’un des plus performants du circuit. Pour s’imposer à Wimbledon, par exemple, la Kazakhe a réussi plus d’aces que n’importe quelle autre participante (53 au total) tout en décochant parfois des missiles à 195 km/h. Selon les stats de la WTA, elle a claqué 370 aces en 2022, ce qui la place au deuxième rang de ce classement particulier derrière Caroline Garcia (394).

”Elle possède un tel potentiel, expliqua son coach à la BBC il y a quelques semaines. Son jeu est encore brut de décoffrage dans bien des domaines et nous avons un long processus devant nous.”





Tout en discrétion

Que cela soit sur les courts ou en dehors, celle qui compte quatre titres dans sa carrière est assez discrète et son premier succès dans un Majeur n’a pas fait exploser sa visibilité dans les médias ou sa renommée. Lors du dernier Australian Open, elle avait d’ailleurs commencé son parcours sur le court numéro… 13. Ce comportement très lisse, il ne dérange pas l’ancienne star du circuit, Chris Evert : “Je crois surtout qu’il faut rester fidèle à ce que l’on est, il faut être authentique et sincère, et c’est ce qu’elle est. Elle ne va pas sortir soudainement de ses gonds comme John McEnroe, ce n’est pas sa personnalité. Elle est très calme, garde les choses à l’intérieur et elle utilise cela à son avantage. Quand je la vois jouer contre les autres joueuses qui s’énervent, elle a ce petit sourire sur le visage qui la caractérise, et j’aime ce que je vois. Je pense que son naturel est de rester calme.”