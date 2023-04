Petra Kvitova brille à Miami : “Je peux encore rivaliser avec les meilleures”

Si on ne tient pas compte de Venus Williams (42 ans – WTA 672 – 49 titres) qui n’est pas encore officiellement à la retraite mais qui n’a disputé que deux rencontres, en janvier, sur le circuit WTA depuis le début de l’année, quelle est la joueuse en activité qui compte le plus de titres ? Iga Swiatek ? Non ! Simona Halep ? Non ! Il s’agit de la Tchèque Petra Kvitova qui a pris le meilleur (7-6, 6-2) sur Elena Rybakina en finale à Miami pour décrocher son 30e titre. Par la même occasion, la joueuse de 33 ans a empêché la Kazakhe de réaliser le Sunshine Double après son succès à Indian Wells. Cette performance va permettre à la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014) de retrouver une place dans le top 10. Autre statistique intéressante, hormis lors de l’année 2020 qui a été spéciale (NdlR : le circuit s’était arrêté pendant plusieurs mois en raison du coronavirus), Petra Kvitova a remporté au moins un titre chaque saison depuis 2011, où elle avait atteint la deuxième place mondiale, son meilleur classement.