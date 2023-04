Daniil Medvedev roi du dur : “On sent chez lui une solidité à toute épreuve”

Pour ce faire, on ne va pas se baser sur le classement ATP mais bien sur la ranking de la Race qui ne prend en compte que les performances réalisées en 2023. Et à ce petit jeu, même s’ils se passent depuis quelques semaines le statut de numéro un mondial, ce ne sont pas Carlos Alvaraz et Novak Djokovic qui dominent le tennis international depuis janvier. Le premier de cordée est bien Daniil Medvedev qui a retrouvé des couleurs par rapport à la saison 2022. Le natif de Moscou a prouvé qu’il était bien l’un des meilleurs joueurs sur dur du circuit avec des succès à Rotterdam, Doha, Dubaï et Miami, sans oublier une finale à Indian Wells sur une surface qu’il trouvait bien trop lente.

Après Rotterdam, Doha et Dubaï, Daniil Medvedev s'est aussi imposé à Miami.

”Après l’Australie et la défaite de Daniil au troisième tour contre Korda, j’ai dit à l’équipe qu’on était dans de beaux draps, expliquait Gilles Cervara, l’entraîneur du Russe, après la finale de Miami. Que cela allait être très compliqué, qu’il fallait qu’il se passe des choses. Comme je l’ai déjà dit, c’est arrivé à Rotterdam et cela a continué. Daniil est phénoménal, dans son jeu, dans sa mentalité, dans cette fureur de vaincre monstrueuse, en permanence. Oui, il y a des mauvais côtés quand il peut vriller complètement ou avoir une attitude pas facile à gérer. Mais en termes de jeu, en tant qu’entraîneur, on sent une stabilité, une solidité à toute épreuve. Il y a très peu de joueurs dont on sent qu’ils ne peuvent pas rater. On a l’impression par moments que c’est inscrit dans son cerveau, ses muscles, sa raquette, qu’il a le court dans la tête et sait doser pour que sa frappe soit quasiment tout le temps dedans et cela, c’est énorme.”

guillement "Je vais jouer sur terre? (rires) Je me prépare déjà mentalement à ne pas perdre la tête."

L’absence du lauréat de l’Australian Open, Novak Djokovic, sur la tournée américaine suite à sa non-vaccination au Covid-19 a, en partie, joué un rôle dans la première place occupée actuellement par Daniil Medvedev. Mais on se rappellera que le Russe a dominé le Serbe lors de la demi-finale à Dubaï et qu’il est bien l’homme en forme du moment puisqu’il reste sur un bilan extraordinaire de 25 victoires et une défaite lors de ses 26 dernières rencontres disputées sur cinq tournois différents. Difficile de faire mieux pour le joueur de 27 ans qui possède maintenant la particularité d’avoir au moins disputé une finale sur tous les Grands Chelems et les Masters 1000 qui se jouent sur dur. Il ne lui manque d’ailleurs que des victoires à Indian Wells et l’Australian Open puisqu’il s’est déjà imposé à l’US Open, Miami, Toronto, Cincinnati, Shanghai, Paris et aussi au Masters de fin de saison.

Pour compléter le podium, on retrouve Carlos Alcaraz. Pour rappel, l’Espagnol a loupé le début de la saison 2023 à cause de blessures et n’a ouvert son année qu’en février avec la particularité, par rapport à Daniil Medvedev, de s’être aligné sur deux tournois en terre battue (Buenos Aires et Rio de Janeiro) avant d’enchaîner avec Indian Wells et Miami. Dans les semaines qui viennent, Djokovic, de retour aux affaires, et Alcaraz devraient profiter du passage sur l’ocre en Europe pour dépasser Daniil Medvedev, qui n’est pas un grand fan de cette surface : “Je vais jouer sur terre ? (rires) Vous êtes sûr qu’il y a une saison de terre battue ? Je me prépare déjà mentalement à ne pas perdre la tête. Même si ma confiance est à son top, peut-être que je vais jouer horriblement à Monte-Carlo. Je vais juste donner le maximum et voir comment cela se passe. Je peux être dangereux sur terre mais il faut que je sois bien dans ma tête. Mais, sur terre, si le match commence mal, souvent je n’arrive pas à le faire tourner.”