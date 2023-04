Aryna Sabalenka en chasse derrière Iga Swiatek : “Je rêve du trône mondial”

Impériale en 2022 avec une série de 37 victoires consécutives entre les tournois de Doha et de Wimbledon où elle rafla l’épreuve qatarie avant d’enchaîner avec Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros, Iga Swiatek a vu le vent de la révolte sonner en ce début de saison 2023. Même si elle occupe toujours la première place mondiale, et ce depuis tout juste un an, la Polonaise est moins en veine avec un seul titre actuellement en 2023, encore à Doha, mais aussi une blessure aux côtes qui ne lui a pas permis de briller à Indian Wells, malgré une demi-finale, et Miami (forfait). Si on ajoute à ces contretemps son élimination en huitième de finale à l’Australian Open, on comprend pourquoi la native de Varsovie n’est pas sur le podium actuel de la Race occupé par les deux finalistes de Melbourne (Aryna Sabalenka – Elena Rybakina) et l’Américaine Jessica Pegula.