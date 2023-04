Bilan du premier trimestre des Belges : David Goffin presque hors du top 100

Si on a beaucoup évoqué pendant le premier trimestre 2023 le bon comportement de nos jeunes joueurs sur les différents circuits avec des belles progressions et des performances de qualité, au plus haut niveau, la Belgique a déjà connu des heures plus heureuses et glorieuses. Locomotive du tennis masculin belge depuis dix ans, David Goffin connaît une année 2023 très compliquée. Entre son absence à l’Australian Open à cause de problèmes intestinaux et son retrait du circuit pendant plusieurs semaines pour soigner un genou gauche meurtri, le Liégeois n’a pas vraiment eu l’occasion de briller et de connaître des périodes heureuses. Seule sa victoire au BW Open aura représenté une éclaircie dans la grisaille. C’est aussi ce succès à Louvain-la-Neuve et les 125 points ATP décrochés au Blocry qui permettent à notre compatriote de rester tout juste dans le top 100 de la Race. Deuxième Belge dans la hiérarchie internationale, Zizou Bergs cherche aussi sa meilleure forme. Il est d’ailleurs devancé par quatre autres joueurs noir-jaune-rouge dans le ranking qui ne tient compte que des résultats de 2023.