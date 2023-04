Garbine Muguruza, ancienne N.1 mondiale, ne jouera pas sur terre battue ni sur herbe cette saison

"Passer du temps avec sa famille et ses amis, ça a été vraiment sain et incroyable, alors je vais prolonger cette période jusqu’à l’été…, a écrit la joueuse de 29 ans dans un bref message posté sur Instagram. Je vais donc manquer la saison sur terre battue et sur herbe. Merci pour tous les beaux messages.”

Seulement 12 victoires en 2022

L’ancienne lauréate de Roland-Garros (2016) et Wimbledon (2017) va rater d’importants tournois et continuer sa chute au classement. Ce qui semble être loin de ses préoccupations actuelles. Si elle continue en effet à s’entraîner avec son équipe pour maintenir sa condition, elle profite de son temps libre pour voyager, faire des randonnées à VTT et participer à différents projets qui lui tiennent à cœur, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

Sa dernière victoire sur le circuit professionnel remonte à septembre dernier, à Tokyo, face à la Grecque Despina Papamichail (6-4, 6-2). La saison dernière justement, l’Espagnole avait seulement décroché 12 victoires en 29 rencontres. Affaiblie sur le plan psychologique, la coupure avec la compétition que la joueuse hispanique s’était imposée en ce début d'année était devenue un mal nécessaire.