Rafael Nadal annonce son forfait pour le Masters de Monte-Carlo : “Je ne suis pas encore en conditions de jouer, j’espère être bientôt de retour”

L’Espagnol de 36 ans a annoncé la nouvelle sur Twitter. “Bonjour à tous, je me prépare encore pour jouer au plus haut niveau. Je ne pourrai cependant pas jouer l’un des tournois les plus importants de ma carrière : Monte-Carlo. Je ne suis pas encore en conditions de jouer avec le maximum de garanties. Je continue à me préparer et espère être bientôt de retour”.

L’homme aux 22 tournois du Grand Chelem sera-t-il de retour pour ses rendez-vous à domicile, Barcelone et Madrid ? Réponse dans les prochains jours….