Carlos Alcaraz : aussi brillant que fragile ?

Juin 2022 : coude droit

Après son élimination en quart de finale de Roland Garros l’an dernier par Alexander Zverev, Carlos Alcaraz doit zapper la préparation à Wimbledon sur herbe à cause de douleurs au niveau du coude droit. Cette blessure survient après un début de saison chargé où le Murcien s’imposa à Rio, Miami, Barcelone et Madrid. Il reprendra la compétition au All England Club avec une élimination sur une surface qu’il ne maîtrise pas encore à la perfection en huitième face à Jannik Sinner.

Novembre 2022 : les abdominaux

Après l’US Open où il décroche son premier Grand Chelem et monte sur le trône de l’ATP, l’Espagnol a disputé la Coupe Davis puis les tournois d’Astana (défaite au premier tour des œuvres de David Goffin), Bâle (demi-finale) et Paris-Bercy. Dans la capitale française, en quarts contre Holger Rune, Carlito jette l’éponge à cause d’une déchirure des muscles de la paroi abdominale. “Au deuxième set, j’ai ressenti quelque chose au niveau des abdominaux. Je ne pouvais plus servir normalement, c’était pareil en coup droit.” Sur la touche et au repos pendant six semaines, Alcaraz ratera le Masters de fin d’année et la phase finale de la Coupe Davis dans son pays.

Janvier 2023 : l’ischio-jambier

De retour lors d’une exhibition à Abu Dhabi à la mi-décembre, l’actuel numéro deux mondial est complètement à la rue et se fait balayer par Rublev (6-2, 6-1). Il décide alors de préparer dans l’ombre le premier Grand Chelem de la saison, l’Australian Open. Mais le 6 janvier, Alcaraz annonce son forfait pour Melbourne à cause d’une blessure à l’ischio-jambier de la jambe droite : “Je me suis blessé en faisant un faux mouvement lors d’un entraînement. J’avais travaillé très dur pour arriver à mon meilleur niveau en Australie. C’est un moment difficile à passer, mais je dois rester optimiste, récupérer et regarder vers l’avant.” Au total, le natif d’El Palmar restera trois mois sans disputer une compétition officielle. Ce qui représente la plus longue période loin des courts de sa carrière.

Février 2023 : encore l’ischio-jambier

Pour son retour à la compétition à la mi-février sur le tournoi de Buenos Aires, le joueur de Juan Carlos Ferrero ne fait pas dans la demi-mesure en s’imposant contre Cameron Norrie en finale. Une joie de courte durée puisque dès la semaine suivante il voit son corps le trahir une nouvelle fois alors qu’il dispute l’apothéose du tournoi de Rio de Janeiro à nouveau contre le Britannique. Le verdict tombera quelques jours plus tard après avoir passé plusieurs examens : “Je souffre d’une déchirure de grade 1 à l’ischio-jambier droit.” L’Espagnol fait alors l’impasse sur le tournoi d’Acapulco pour revenir à la mi-mars au Masters 1 000 d’Indian Wells où il s’impose contre Daniil Medvedev en finale.

Avril 2023 : dos et main

Il ne faudra attendre que deux tournois, Indian Wells et Miami, pour que Carlito retourne à l’infirmerie et déclare forfait pour Monte-Carlo. Un choix dicté par la prudence avant une difficile succession de tournois : Barcelone, Madrid, Rome et bien évidemment Roland-Garros, grand objectif de la saison sur terre battue. “J’ai de l’arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire au niveau de la colonne vertébrale qui nécessite du repos pour affronter tout ce qui arrive.”

Avec un peu de recul, on peut comprendre le choix posé par le Murcien et son staff. Sur le Rocher, l’Espagnol n’avait que dix points à défendre suite à son élimination au deuxième tour contre Korda l’an dernier. À Barcelone (17 au 23 avril) et Madrid (26 avril au 7 mai), il avait soulevé les trophées il y a douze mois et devra donc y lutter pour ne pas perdre 1 500 unités.