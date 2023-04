La chronique de Dominique Monami : “Ne pas glisser représente un handicap”

Avec le retour des joueurs en Europe et la saison sur terre battue qui arrive, je voudrais évoquer les spécificités du tennis sur cette surface. La transition entre le dur et l’ocre peut prendre du temps surtout pour les joueurs qui possèdent moins d’affinités avec la terre. On va retrouver un jeu différent avec la balle qui vient moins vers toi, tu dois vraiment aller la chercher. Mais la grande différence, elle se situe surtout au niveau des glissades que tu dois utiliser. Même si je trouve que de plus en plus de joueurs utilisent cet aspect technique sur dur aussi. Sur le circuit féminin, on se souvient que c’est Kim Clijsters qui a été l’une des premières à le faire. Sur terre, quand tu glisses, tous tes appuis sont différents, c’est un autre style. Il faut un certain temps d’adaptation pour retrouver ses repères. La glissade est importante pour posséder des bons appuis sur la fin de ta frappe mais aussi pour aller chercher des balles plus compliquées, comme les amorties, par exemple. Ce geste technique n’est pas donné à tout le monde. Si tu glisses avec un appui en arrière, tu es déséquilibré ; tu peux aussi perdre de la puissance et de la précision.