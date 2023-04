Bianca Andreescu forfait pour le duel face à la Belgique en Billie Jean King Cup, remplacée par Katherine Sebov

Lauréate de l'US Open 2019, Bianca Andreescu avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. L'année passée, elle n'avait fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois.

Leylah Annie Fernandez, 20 ans, 51e mondiale, Rebecca Marino (WTA 82), 32 ans, et Gabriela Dabrowski (6e mondiale en double), 31 ans, avaient été sélectionnées pour ce duel face aux Belges.

Pour sa première sélection en tant que capitaine, Wim Fissette a repris Ysaline Bonaventure (WTA 85), 20 ans, Greet Minnen (WTA 166), 25 ans, Yanina Wickmayer (WTA 186), 33 ans, et Kirsten Flipkens (WTA 44 en double), 37 ans.

La Belgique jouera sans sa numéro 1 aussi, Elise Mertens, sans Alison Van Uytvanck et sans Maryna Zanevska aussi.