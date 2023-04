La saison sur terre battue en dix questions avec Carlos Rodriguez : “L’organisme de Rafael Nadal tire la sonnette d’alarme”

1. Est-ce que le passage de la saison sur dur à la terre battue est compliqué ?

”Aujourd’hui, la spécificité de la terre, je ne dis pas qu’elle disparaît mais j’ai l’impression qu’on la néglige un peu. Je veux dire par là que la manière de jouer sur le dur et l’ocre n’est plus aussi différente que dans le passé. Les joueurs spécialistes de la terre battue, comme il en existait il y a 20 ou 30 ans, ont disparu. Les joueurs actuels sont des athlètes pour toutes les surfaces. Leur jeu s’adapte aux surfaces. On garde, quand même, sur terre des spécificités physiques avec un cardio qui est plus sollicité. Pour moi, il faudrait ajouter deux ou trois semaines de préparation avant le début de la saison sur terre. On y travaillerait les déplacements, la prévention des adducteurs et de groupes musculaires qui sont plus mis au travail. Sans oublier la proprioception de la cheville et le travail de la glissade. Pour moi, c’est plus important que la spécificité du jeu sur terre. On sait qu’on va voir des jeux plus variés avec des trajectoires de balle plus arrondies. La lenteur du terrain offre plus de choix tactiques. Je pense que la cascade de forfaits à Monte-Carlo vient de cette période trop courte entre les tournois sur dur et ceux sur terre.”

2. Rafael Nadal peut-il aller chercher un 15e sacre à Roland-Garros ?

”Un Rafael Nadal qui arriverait à Paris en pleine possession de ses moyens pourrait décrocher un quinzième titre. C’est certain. Mais là, je pense qu’il a tout donné et que son organisme est en train de tirer la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois. Je pense que le moment de tirer sa révérence arrive. Il va essayer à Paris mais s’il arrive dans la capitale française sans fond de jeu, avec seulement un tournoi de préparation, ce sera très, très compliqué.”

Le corps de Rafael Nadal pourra-t-il encore suivre le rythme? (AFP)- ©AFP or licensors

3. Que peut-on attendre de Carlos Alcaraz ?

”Dans le milieu, je suis un puriste et j’accorde de l’importance à tous les aspects du tennis. Je trouve qu’il y a chez Alcaraz, mais aussi chez d’autres joueurs, un peu de négligence au niveau technique et au niveau de la biomécanique. Je vois de la compensation réalisée par la force physique. Ce qui crée des traumatismes au niveau musculaire et au niveau des articulations. Si on compare avec Federer, le Suisse a souffert de blessures, mais elles étaient normales. Quand je vois les joueurs actuels, il y a une course à la performance qui fait qu’ils passent au-dessus de choses qui représentent la base pour le bien-être physique d’un joueur de tennis. La performance est présente mais je ne partage pas cette façon de faire. Le rendement, c’est-à-dire l’effort produit pour obtenir une certaine qualité est trop important, est déséquilibré. C’est comme une voiture de course qui sur une saison avec 24 courses en gagnerait sept ou huit mais abandonnerait sur toutes les autres épreuves. Et je me pose une question. Est-ce logique de voir un garçon de 19 ans devenir numéro un mondial ? Alcaraz évolue à un niveau trop élevé pour son organisme. Je peux même dire que l’Espagnol possède des lacunes techniques. Mais il les compense grâce à son physique. On le voit difficilement à l’oeil nu. Je dis chapeau, mais cela amène des blessures.”





4. Novak Djokovic va-t-il rapidement retrouver son niveau ?

”Je pense qu’il a pu préparer sereinement la saison sur terre et va arriver reposé. Avec son niveau de tennis et son expérience, cette coupure dans la saison sera digérée facilement. Même s’il râlait de ne pas pouvoir jouer sur la tournée américaine, finalement ce sera positif pour lui car il aura pu se reposer. Si aucun pépin physique ne se présente il sera l’un des grands favoris à Roland-Garros et à Wimbledon.”

Novak Djokovic sera l'un des grands favoris à Roland-Garros. (BELGA) ©BELGA Nieuwsbrief

5. Daniil Medvedev peut-il remporter un premier titre sur terre ?

”Gagner un titre sur terre, il en est capable. Gagner Roland-Garros, j’y crois moins car ce n’est pas un joueur de terre. Ce n’est pas dans sa nature. En plus, ce n’est pas un cogneur sur l’ocre. Pour remporter un Grand Chelem sur terre, il faut posséder une de ces deux armes. C’est un grand guerrier avec un jeu de jambes extraordinaire mais sur cinq sets pendant deux semaines sur la terre, cela me semble compliqué. C’est un grand gabarit et quand il domine l’échange, cela passe sur terre. Mais quand il subit, c’est plus compliqué pour lui de conserver de la stabilité et de changer de direction. Sans oublier que la glissade, ce n’est pas naturel chez lui. Attention quand même, le Russe est un grand champion et ces personnes-là peuvent vous sortir une quinzaine de rêve et réaliser une performance inattendue.”





6. Les terriens, cela existe encore ?

”Non. Car la terre battue est devenue rapide. Je ne dis pas qu’on a changé la structure de la terre mais les balles sont plus rapides et les évolutions technologiques ont donné aux joueurs plus de puissance. Aujourd’hui, celui qui reste derrière sa ligne et tente de tenir l’échange comme à l’époque un garçon comme Sergi Bruguera ou même Rafael Nadal lors de ses premières années, cela demande deux fois plus d’effort. Les terriens ont disparu avec l’évolution du tennis. Regardez Carlos Alcaraz, il est né sur la terre battue mais ce n’est pas un joueur de terre. Avec ses caractéristiques, il peut évoluer sur toutes les surfaces.”

7. Que peut-on attendre de David Goffin qui revient de blessure ?

”Je suis inquiet pour lui. Après sa maladie à l’Australian Open, il s’était refait une petite santé en s’imposant au Challenger de Louvain-la-Neuve. Là, cette nouvelle blessure au genou me fait peur. C’est une blessure du passé qui se réveille alors qu’il n’y a pas vraiment une accumulation de matchs qui pourrait le justifier. Je ne vois pas une surcharge de travail. Je ne connais pas son dossier médical mais j’espère qu’une certaine usure physique ne s’est pas installée, que son organisme n’est pas arrivé à un tournant.”

David Goffin devra lever les inquiétudes concernant son état physique. (BELGA) ©BELGA

8. Iga Swiatek va-t-elle conserver son titre à Roland-Garros ?

”J’ai vu quelques-uns de ses matchs dernièrement. Elle joue très bien mais je n’ai pas vu d’évolution dans son jeu. La Polonaise est numéro un mondial et a remporté plusieurs tournois du Grand Chelem. C’est bien. Ma question est maintenant : que peux-tu me proposer d’autre ? Car d’autres joueuses ont progressé lors des derniers mois. Je ne vois pas chez Swiatek des changements stratégiques. Elle ne perd pas des matchs parce qu’elle tente de nouvelles choses.”

9. Quelles autres joueuses peuvent briller sur terre ?

”Je suis curieux de voir Rybakina sur terre battue. Je trouve qu’elle a proposé sur dur de meilleures choses que Swiatek. Quand elle est dans la transition entre la défense et l’attaque, c’est très intéressant ce qu’elle fait. C’est l’une des seules à réaliser cela. Elle sait bien défendre, bien négocier la ou les balles de transition avant de dominer l’échange et faire le point.”

Iga Swiatek visera le doublé à Roland-Garros. (AFP) ©AFP

10. La question que vous vous posez avant la saison sur terre ?

”Chez les garçons, je suis curieux de voir ce que va donner l’énigme Zverev. L’Allemand travaille pour revenir après sa grave blessure de la saison dernière quand il était vraiment en train de malmener Rafael Nadal à Roland-Garros. Il proposait du très bon tennis. Je me demande si on va pouvoir le reprendre comme l’un des outsiders à Paris. J’aimerais vraiment le revoir à son meilleur niveau car c’était très intéressant. On n’a pas parlé de Stefanos Tsitsipas. J’avoue que je me demande ce qui se passe avec le Grec. Cela fait deux ans qu’on se dit qu’il peut aller au bout dans un Majeur mais ce n’est jamais le cas. Et sur les dernières semaines, on ne l’a pas beaucoup vu avec une blessure à l’épaule et/ou un peu de relâchement. Je sais que c’est un excellent joueur sur terre mais l’an dernier ses performances ont été insuffisantes sur cette surface malgré un titre à Monte-Carlo. Chez les filles, je me demande si Iga Swiatek pourra réaliser le doublé à Roland-Garros.”