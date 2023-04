Pas de miracle pour David Goffin à Monte-Carlo

Face à l’Argentin, dans la première manche, David Goffin a alterné assez logiquement le chaud et le froid avec parfois des balles qui terminaient dans les bâches mais aussi des retours percutants sur les seconds services de Schwartzman. Mais l’Argentin se montra plus régulier pour finalement prendre le premier set (6-4). Dans la deuxième manche, après un jeu de onze minutes à 1-0 où il ne parvint pas à concrétiser une des trois balles de break qui se présentèrent à lui, notre compatriote perdit petit à petit le fil de la rencontre avec au final quelques chiffres qui expliquent sa défaite : 46 % de premières balles de service, une balle de break sur six concrétisée et 37 fautes directes.

La question suivante est maintenant de savoir si le genou de David Goffin va bien digérer ce premier combat d’une heure et quarante-deux minutes. Le Liégeois aura toute cette semaine pour peaufiner son retour sur les courts avec comme prochain tournoi prévu à son programme, celui de Barcelone (ATP 500), la semaine prochaine, où il n’aura aucun point à défendre.