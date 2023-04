Novak Djokovic va faire son retour sur terre battue : “Je pense à Roland-Garros chaque jour”

”J’ai pris l’habitude de ne pas jouer durant de longues périodes ces dernières années, expliqua le natif de Belgrade avec un petit sourire en coin lors de la rencontre avec les médias au Country Club. Mais c’est OK, c’est comme ça. Je me suis plus entraîné sur terre battue, ce qui est positif. Je suis aussi plus reposé. Les choses ne sont plus les mêmes qu’il y a dix ans en ce qui concerne la quantité d’énergie vitale dont je dispose pour participer à autant de tournois que les autres jeunes joueurs. Bien sûr, je choisis les événements où je veux être le plus performant, et cela concerne les tournois du Grand Chelem, ce n’est pas un secret. Et dans ma tête, Roland-Garros est présent tous les jours. Certaines pauses sont prévues dans mon calendrier. Lorsqu’elles sont volontaires, c’est mieux. Mais j’ai déjà eu un certain nombre de matchs officiels cette année (NdlR : seize avec à la clé quinze victoires pour une seule défaite). Par rapport à l’année dernière, la situation est tout à fait différente. J’ai l’impression d’avoir suffisamment de matchs dans les jambes.”

Et les quatre semaines sans compétitions et sans voyages ont permis à Novak Djokovic de réaliser un travail spécifique de préparation à la saison sur terre battue : “J’ai travaillé sur ma force physique, et sur les autres aspects de la préparation physique, qui comprennent bien sûr la vitesse, l’endurance, l’équilibre et la coordination. C’est donc un équilibre délicat entre les choses, mais je pense que c’est un autre aspect positif du fait de ne pas participer à toutes les compétitions hebdomadaires : on peut construire sur ce dont on a besoin.”

Ce qui pourrait repermettre au Serbe de briller à Monte-Carlo. Car si on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que Novak Djokovic avait remporté deux fois le titre sur le Rocher, atteint deux fois la finale et trois fois les demi-finales de 2008 à 2015 (NdlR : il n’avait pas joué en 2011). Mais depuis 2016, les événements n’ont jamais tourné en sa faveur : 2016 (2e tour, battu par Vesely), 2017 (quart de finale, battu par Goffin), 2018 (huitième, battu par Thiem), 2019 (quarts, battu par Medvedev), 2020 (tournoi annulé), 2021 (huitième, battu par Evans) et enfin 2022 (2e tour, battu par Davidovich Fokina).

”C’est vrai que je n’ai pas eu beaucoup de succès à Monaco ces trois dernières années ; j’espère que je vais mieux démarrer cette année. D’après mon expérience et ma carrière sur terre battue, je peux dire que les deux premiers matchs sur cette surface sont les plus importants pour moi, car il est très difficile de bien démarrer.”





Ce qui est certain, c’est que l’homme aux 22 titres en Grand Chelem ne croisera pas, à Monte-Carlo, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz qui ont déclaré forfait : “L’absence de Rafa, c’est une perte pour le tournoi et pour le tennis en général, parce qu’il est ce qu’il est, de loin le joueur sur terre battue le plus titré de tous les temps. Cela dit, je pense que c’est une opportunité pour nous tous, lorsqu’il n’est pas là, d’essayer d’aller loin et de remporter un titre. En ce qui concerne Alcaraz, Il est certain que la façon dont il a joué récemment, mais aussi depuis un an et demi, a fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde, quelle que soit la surface. Il a prouvé qu’il pouvait gagner un Grand Chelem. Il l’a gagné sur dur alors que la plupart des gens pensaient qu’il remporterait son premier sur terre battue. Cela montre à quel point il est un joueur complet. Je pense qu’il a une excellente mentalité, un esprit combatif, qu’il pousse toujours fort, qu’il prend du temps à son adversaire, et je pense qu’il s’adapte bien à chaque adversaire tactiquement. C’est un joueur très, très complet.”

Tout comme Novak Djokovic qui tentera cette semaine de décrocher un troisième titre à Monte-Carlo.