Greet Minnen fière de représenter la Belgique à la Billie Jean King Cup : “La pression est plus importante quand tu joues pour ton pays”

Greet, cela représente quoi à vos yeux de jouer pour la Belgique ?

”C’est un grand honneur. C’est seulement la troisième fois que je me retrouve dans l’équipe et lors des deux expériences précédentes, j’avais trouvé cela superbe. Contre le Kazakhstan à Courtrai, j’étais dans l’équipe mais je n’avais pas joué. En 2021, j’ai participé à la phase finale avec une victoire et une défaite en simple en plus d’un succès en double. Avec l’équipe belge, on se retrouve dans une atmosphère différente, dans une ambiance spéciale. Je pense posséder un bon caractère donc je m’entends bien avec toutes les filles. Notre groupe est sympa.”

Le stress est différent quand on évolue pour son pays ?

”Oui, je ressens plus de pression car en cas de défaite tu n’es pas la seule concernée, c’est toute l’équipe. On peut aussi vivre des moments très agréables en équipe avec le soutien du staff et des autres joueuses. Cela te donne parfois un petit plus au niveau du courage sur le court car il n’est pas question de laisser filer un point ou deux. Tu sais que toute l’équipe attend quelque chose de toi. Et même quand tu perds, tu n’es pas toute seule. Tu reçois un soutien qui n’est pas spécialement présent sur le circuit le reste de l’année.”

Comment appréhendez-vous ce match contre le Canada ?

”Le Canada partira peut-être avec l’étiquette de favori car il joue à domicile devant son public. Mais on possède de belles chances de s’imposer surtout depuis le forfait d’Andreescu. Il reste de bonnes joueuses chez nos adversaires mais de notre côté, il y a aussi de la qualité. J’ai déjà regardé quelques matchs de Leylah Fernandez qui sera leur première joueuse. Elle peut évoluer à un très haut niveau. Ce n’est pas par hasard qu’elle a déjà disputé une finale de Grand Chelem. Mais tout le monde sait qu’une rencontre sur le circuit ou en Billie Jean King Cup, ce n’est pas la même chose.”

"Je veux revenir dans le top 100"

Ce sera le premier match de Wim Fissette à la tête de l’équipe, vous le connaissez un peu ?

”Je l’ai croisé quelques fois sur le circuit mais on n’a jamais vraiment parlé. Suite à sa nomination, il est venu nous voir Ysaline, Yanina et moi sur le tournoi de Croissy-Beaubourg, il y a deux semaines. C’était intéressant de parler avec lui et de faire connaissance. Il a observé nos matchs et a demandé ce dont on avait besoin pendant notre semaine de préparation. C’est un coach qui aime les statistiques, ce sera intéressant de voir comment il utilise les chiffres car dans le passé je n’ai pas souvent regardé les datas pour préparer mes matchs. Je pense que cela peut m’apporter beaucoup pour déceler chez mes adversaires des habitudes de jeu, des points forts ou faibles. Il possède de l’expérience et a remporté des Grands Chelems avec de grandes joueuses. S’il peut nous donner des conseils, ce sera positif.”

Vous avez remporté trois doubles cette saison avec Yanina Wickmayer, c’est une paire qui fonctionne bien ?

”On avait déjà joué à deux il y a quatre ans avec comme résultat une demi-finale dans un 100000 dollars. Notre duo fonctionne bien. Yanina est comme moi très agressive. On se comprend sans oublier qu’on passe aussi du bon temps une fois les matchs terminés. On va poursuivre cette collaboration. Ce serait bien si on pouvait monter de classement pour jouer ensemble sur des tournois WTA et des Grands Chelems.”

Vous aligner en double avec Yanina contre le Canada serait-il un bon choix ?

”C’est une option. Mais ce n’est pas la seule car il y a Kirsten qui joue tellement bien en double. Ysaline se débrouille aussi. Ce sera au coach de choisir”

Kirsten qui sera coach adjointe et joueuse, vous en pensez quoi ?

”On va voir comment cela fonctionne. Ce ne sera pas facile pour elle de combiner les deux. Mais je pense que si quelqu’un peut le faire, c’est elle. Ce sera un apprentissage mais elle pourra compter sur l’aide de Wim Fissette et du staff. Je pense que Kirsten possède un bon profil pour devenir entraîneuse quand elle mettra un terme à sa carrière. J’ai déjà reçu son aide sur certains matchs et elle sent très bien le jeu. Tactiquement elle est très forte.”

En septembre 2021, vous êtes rentrée dans le top 100, cela représentait quoi pour vous ?

”C’était spécial après un bon US Open. C’est une étape importante dans une carrière mais je pense que je peux faire mieux que ce passage dans le top 100.”

Après une année dans ce top 100, vous êtes redescendue top 220, comment expliquez-vous ce recul ?

”J’ai connu des semaines difficiles. Début 2022, j’ai été malade et j’ai éprouvé des difficultés à enchaîner les tournois car physiquement je n’étais pas très bien. J’ai toujours eu des petits problèmes : un petit bobo, une maladie, etc. Je n’étais jamais à 100 % et dans ces conditions, c’est difficile de rester dans le top 100. En septembre, je me suis blessée au dos et j’ai arrêté de jouer pendant quatre mois.”

Greet Minnen possède un tennis offensif et espère revenir dans le top 100. ©Bernard Demoulin

La vie de joueuse dans le top 100 ou en dehors, c’est différent ?

”Oui. Quand tu redescends sur des tournois ITF, tu ne gagnes pas beaucoup d’argent et les conditions de jeu ne sont pas les mêmes. Le prestige est moins grand mais cela ne doit pas influencer ta motivation. Car le but est de retourner sur des WTA. C’est donc un passage obligatoire.”

Vous êtes actuellement 171e mondiale, quels sont vos objectifs pour cette saison ?

”Top 100, c’est certain, et puis top 50. Je suis satisfaite de mon niveau actuel. J’ai remporté de nombreuses rencontres en ITF, le but est de maintenant revenir sur les WTA. Je suis confiante car je me sens bien. Avec mon entraîneur (NdlR : Philippe Dehaes) il faudra établir un bon programme où il faudra parfois choisir entre des ITF et des qualifications de WTA.”

Êtes-vous satisfaite de la collaboration avec Philippe Dehaes ?

”Oui, cela se passe très bien. J’avais reçu de bons échos le concernant avant de le contacter. Il possède une belle expérience et aborde le travail d’une manière très positive. Il se montre très confiant en mon potentiel et il dit que je ne dois pas me mettre des limites. C’est chouette d’entendre cela dans la bouche d’un entraîneur de ce niveau. De mon côté, je pense posséder les qualités pour rejoindre top 100. Mais c’est difficile de revenir à ce niveau car la concurrence est très grande.”

"Si je peux aider des jeunes à parler de leur homosexualité, c'est bien"

Votre vie privée a souvent été présente dans les médias lors de votre relation avec Alison Van Uytvanck, est-ce quelque chose qui vous dérangeait ?

”Parfois, un peu. Surtout quand on a décidé de se quitter. Quand nous étions ensemble, cela allait car on ne se cachait pas.”

Avec Alison, vous avez souvent été questionnées sur votre homosexualité, était-ce dérangeant ?

”C’est important de parler de cela pour faire évoluer le regard de la société. Je suis ouverte à cela, je n’ai aucun secret. Il y a quelques années, cela n’a pas été facile de dire à tout le monde que j’étais homosexuelle. Si je peux servir d’exemple pour aider certains jeunes qui auraient des difficultés, je veux le faire. C’est vrai que j’ai mis un peu ma vie privée sur la place publique mais si cela peut aider d’autres jeunes, c’est bien.”

Avez-vous remarqué une évolution lors de la dernière décennie ?

”Oui, l’homosexualité est acceptée plus facilement dans notre société surtout dans le milieu du sport. Si je prends mon exemple sur le circuit, je n’ai jamais eu un seul problème. Bien évidemment, on peut encore faire mieux.”