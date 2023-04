Rencontre avec Francisco Sanchez, l’entraîneur belge qui a formé Leylah Fernandez : “On a pris comme exemple Justine Henin”

”En décembre 2012, je suis parti vivre à Montréal avec ma copine car on voulait essayer quelque chose de nouveau, explique l’homme de 46 ans qui a tapé ses premières balles sur les courts du Royal Léopold Club. Ma compagne possédait un permis de travail et moi je suis arrivé en touriste avec un visa à renouveler tous les six mois. Quelques jours après mon arrivée à Montréal, mon premier réflexe a été de me rendre dans le club le plus proche. On était le 2 ou 3 janvier 2013, je suis allé faire un tour au Centre de tennis de la ville qui est aussi le siège du tennis national où tout le monde va jouer. Tout est parti de là.”

Avec une rencontre fortuite qui changera la vie de celui qui a été sparring-partner de Justine Henin et Kim Clijsters.

”La première personne rencontrée sur place était Jorge Fernandez, le papa de Leylah. Il entraînait Bianca, la plus jeune sœur qui avait huit ans à l’époque. On voyait que ce n’était pas un joueur de tennis, il envoyait des balles à la main. J’ai entendu qu’il parlait espagnol et comme je possède des origines de ce pays et que je parle la langue, on a sympathisé. J’ai commencé à poser des questions. Il m’a dit qu’il avait une autre fille de dix ans, Leylah, qui s’entraînait quatre terrains plus loin. Il faut savoir qu’au Canada, on ne retrouve pas de nombreux clubs privés comme en Belgique, donc l’hiver tout le monde joue au Centre national. Les deux petites suivaient déjà le premier programme de la fédération.”

guillement "Une petite gauchère avec une bonne main."

Le courant passa directement bien entre Jorge et Francisco, ce qui lia pour toujours les Fernandez aux Sanchez.

”En Belgique, j’avais entraîné de nombreuses filles et là je suis tombé sur une petite gauchère qui se débrouillait bien avec une bonne main. J’ai proposé au papa d’entraîner Leylah bénévolement car j’avais du temps libre et pas de permis de travail. Deux jours après, on a commencé et notre collaboration a duré pendant six ans. Jorge m’a vite fait confiance. Leylah était petite et à la fédération ils travaillaient beaucoup en puissance à la nord-américaine avec beaucoup de paniers. Moi, je lui ai dit qu’il fallait bosser autrement, que sa fille ne pouvait pas travailler de cette manière. Elle n’était pas très grande, pas très costaude, mais douée, il fallait l’entraîner à prendre la balle très tôt, à utiliser son bon toucher de balle, sa vitesse. Mon discours était différent de ce qu’il entendait d’habitude. Je parlais d’amorties, de venir au filet, de ne surtout pas rester deux mètres derrière sa ligne de fond. J’ai pris l’exemple de Justine Henin et j’ai dit à Jorge que, comme notre grande championne, Leylah devait prendre la balle tôt. Il est allé regarder des vidéos de Justine et cela lui a plu. Deux semaines après, il a retiré ses deux filles du programme de Tennis Canada. Je lui ai dit qu’il était fou car je ne savais pas combien de temps j’allais rester au Canada.”

Francisco et Leylah quand la Canadienne avait treize ans. (DR)

Et puis, surtout, la famille Fernandez ne roulait pas sur l’or.

”On se débrouillait avec des moyens limités. Jorge et sa femme travaillaient mais ils ne gagnaient pas des fortunes. J’ai commencé bénévolement puis après douze ou dix-huit mois, quand j’ai reçu mes papiers, je demandais 30 dollars de l’heure et parfois je ne facturais pas certaines heures. Au début, je récupérais des balles à gauche et à droite pour s’entraîner. Il fallait payer les terrains. Pour cela, on recevait des petites aides car Leylah était une des meilleures filles du pays. Comme on manquait de moyens, on a décidé de brûler un peu les étapes et de vite mettre Leylah sur les ITF juniors alors qu’elle avait à peine douze ans. Je réalisais un programme et Leylah partait avec son papa à l’étranger sur les tournois. Parfois, on devait annuler des voyages faute de budgets. Il fallait demander de l’aide. Le vice-président de l’élite à Tennis Canada se nommait Louis Borfiga, un Français, qui était un ami de Thierry Van Cleemput, l’ancien coach de David Goffin. Thierry m’a aidé à entrer en contact avec Louis. Il me disait qu’on travaillait bien mais que Leylah devait rentrer dans leur programme avec des coachs de chez eux pour recevoir des aides. Le papa ne voulait pas voir sa fille rejoindre un groupe avec des filles d'1 m 70 qui frappaient de toutes leurs forces. J’allais le voir régulièrement et il nous donnait des terrains quand il pouvait. Puis, Leylah a continué à performer; elle était top 20-30 chez les juniors mais on n’avait pas les budgets pour se rendre à Roland-Garros. Là, Louis a réussi à trouver une bourse. Et je suis parti avec elle à Roland-Garros et Wimbledon. Elle a vraiment explosé en 2018.”

guillement "Leylah bossait fort, c'était un petit soldat."

Ce qui a facilité l’éclosion de l’actuelle 50e mondiale, c’est son caractère et la confiance qui existait entre elle et notre compatriote.

”Leylah avait une confiance aveugle en moi car elle voyait que ce que je disais avait du sens. Elle a beaucoup perdu, mais c’était logique car elle évoluait le plus souvent contre des filles plus âgées. Jorge et Leylah m’ont suivi malgré les critiques extérieures. Les coachs canadiens ne comprenaient pas pourquoi je demandais à Leylah de rester sur sa ligne, de ne pas reculer. Pour eux c’était une bonne petite joueuse mais sans plus. J’ai toujours dit qu’elle était la meilleure avec Bianca Andreescu. Seul Louis Borfiga, avec son expérience européenne, me suivait dans mon raisonnement. Au départ, elle allait dans une école sportive où les jeunes combinent sport et études. Puis, elle est passée dans une école privée à distance. On s’entraînait le matin dès huit ou neuf heures puis elle travaillait pour l’école vers midi. Leylah bossait fort. C’était un soldat. Tu lui disais : 'il faut faire cela', elle l’exécutait sans rechigner. Si elle avait confiance en toi, elle te suivait. Le soir à la maison chez les Fernandez, le tennis était toujours au centre des discussions. Ils habitaient un peu en dehors de Montréal et Leylah venait en métro aux entraînements. Sa motivation a toujours été énorme.”

guillement "En 2019 à Roland-Garros juniors, personne ne pouvait la battre."

Et cela même quand la famille a connu une séparation imposée par des problèmes financiers.

”Sa maman, Irene, avait perdu son travail en 2016. Elle était anglophone et ne parlait pas français donc elle n’a pas retrouvé de boulot à Montréal. Il fallait payer les écoles privées des deux filles et Bianca était dans une académie de tennis. Donc, Irene est partie travailler en Californie. Pendant deux ans, les filles sont restées avec le papa car la maman ne pouvait pas revenir sous peine de perdre son visa. En 2017 ou 2018, elle a été mutée en Floride, plus proche de Montréal. En été ou après une tournée, Jorge et les filles allaient voir Irene. En 2018, Leylah a reçu un visa de sportive de haut niveau qui comprenait ses parents. La famille a pu se retrouver aux USA. Ils sont partis là-bas. Je ne pouvais pas les suivre car je venais de voir mon deuxième enfant naître et il m’était impossible de voyager toute l’année. Ils sont partis fin 2018.”

Année où elle atteindra chez les juniors, les demi-finales de Roland-Garros avant de s’y imposer douze mois plus tard : “Sa victoire en 2019 n’était pas une surprise. Elle ne pouvait perdre contre personne. Les meilleures joueuses ont disputé le Grand Chelem français en 2018 : Coco Gauff, Iga Swiatek, McNally et déjà Leylah qu’on a vite envoyé sur les tournois adultes. Elle a gagné un match à l’âge de treize ans sur un 25000 dollars. C’est exceptionnel. Elle a très vite eu des points WTA.”

guillement "Leylah disputera encore des finales de Grand Chelem."

Et puis en 2021, il y a eu, à la surprise générale alors qu’elle occupait la 70e place mondiale, cette finale de l’US Open face à une autre gamine : Emma Raducanu. Un exploit dans lequel Francisco Sanchez a joué un rôle.

”Le premier semestre 2021 de Leylah n’était pas terrible malgré une victoire en tournoi. Jorge m’a téléphoné à plusieurs reprises et il était au bout du rouleau. Leylah perdait souvent rapidement dans les tournois et la collaboration avec son entraîneur français, Romain Deridder, s’est terminée. On a beaucoup parlé mais on ne pouvait pas se voir à cause du Covid-19. Ils sont venus une semaine plus tôt avant le tournoi de Montréal début août et on a travaillé ensemble. Je voyais bien que Leylah était touchée mentalement. On a tout remis à plat; j’ai essayé de la motiver. La semaine suivante, elle sort des qualifs à Cincinnati puis elle réalise son parcours à l’US Open. C’était une surprise car elle n’était pas au mieux de sa forme. Mais j’ai toujours dit à Jorge et Leylah que la confiance était un élément important dans son jeu où elle joue les lignes, prend la balle tôt, etc. À New York, elle a livré des grands combats contre Osaka, Kerber, Svitolina et Sabalenka. En finale, elle s’incline contre Raducanu comme en 2018 à Wimbledon chez les juniors.”

Devenu agent immobilier à Montréal, notre compatriote ne rate pas une miette de la carrière de Leylah avec qui il échange régulièrement : “Ce qui m’inquiète, c’est qu’elle ne joue pas son tennis actuellement. Elle attend de trop et est trop derrière sa ligne. Mais elle va revenir, elle n’a que vingt ans, j’en suis certain. Elle disputera encore des finales de Grand Chelem. Elle possède une volonté hors du commun. Cette fille, elle mange tennis, elle dort tennis, c’est sa vie.”