Gauthier Onclin, le meilleur Belge de moins de 23 ans, jouera ses premières qualifs en Grand Chelem à Roland-Garros

Cet incroyable parcours – c’était seulement son deuxième tableau final en Challenger, a permis au protégé de Steve Darcis de faire, du jour au lendemain, un bond de près de 75 places au classement ATP. Trois mois plus tard, il n’a pas arrêté sa progression et s’est encore rapproché du Top 200 mondial. Onclin pointe désormais au 222e rang, ce qui fait de lui le Belge de moins de 23 ans le mieux classé devant son pote Raphael Collignon.

À lire aussi

On l’a rencontré la semaine passée, lors d’un entraînement au TC Condroz, à Nandrin (province de Liège).

Extraits choisis (voir la vidéo en tête).

”On travaille beaucoup, il y a beaucoup de déceptions, de petits accrocs…”

“Je suis vraiment content maintenant de me retrouver à ce classement-là. Le chemin est long. J’ai assez vite bien commencé quand j’étais dans les juniors, jusqu’à 18 ans. Et puis, il y avait eu le Covid qui a été un petit coup d’arrêt. J’ai mis un peu de temps, j’ai été un peu trop lent à mon goût dans les Futures. Je suis content: depuis fin de l’année passée et début de cette année, avec mes résultats, je peux passer aux Challengers. J’essaye de continuer sur ma lancée. On travaille beaucoup, il y a beaucoup de déceptions, de petits accrocs… quand on voit au classement qu’on monte ça fait vraiment plaisir.

Le BW Open, “un tournoi spécial”

“C’était vraiment un tournoi spécial pour moi. C’était une grande chance de pouvoir jouer en Wallonie. Je n’avais pas reçu d’invitation pour le tableau final, donc j’ai dû passer par les qualifications. Et j’ai eu cette belle récompense de pouvoir jouer contre David (Goffin) en demi-finale. J’essaye que ce ne soit pas un coup dans l’eau, de continuer dans la manière dont j’ai évolué cette semaine-là, même si c’est clair que je ne vais pas reproduire ce résultat toutes les semaines. C’était un grand plaisir de jouer en Belgique, ça donne un boost sur le terrain d’avoir tout le public avec toi, j’en ai profité un maximum et j’ai hâte d’y retourner.”

Gauthier Onclin a vécu une belle expérience en début d'année lors du premier BW Open, à Louvain-la-Neuve. ©BELGA

Roland-Garros, “une excitation particulière”

“Pour décrocher ma place (dans le tableau final à Roland-Garros), ce sera difficile. C’est trois gros matches pour se qualifier. Ce ne sera pas tout d’être là, il faudra essayer quand même de faire un bon résultat, prendre le maximum d’expérience, prendre du plaisir. Roland-Garros c’est un peu spécial pour nous. Y participer, c’est une excitation un peu particulière.”

Le top 100, c’est près et c’est loin

“Il n’y a mathématiquement que 120 places de différence. Mais au niveau des points et du niveau de jeu, je pense qu’il y a encore un écart. Je ne me satisfais pas de mon classement actuel, je n’ai pas envie de m’arrêter là, mais il y a encore beaucoup de travail et de bons résultats à aller chercher, de l’expérience à gagner. Ici Je vais pouvoir disputer mes premières qualifs de Grand Chelem. Ça reste pour l’instant un rêve assez lointain. Pour tous les joueurs, c’est un peu une sorte de rêve à aller chercher. J’espère aussi l’atteindre, mais je ne me focalise pas trop sur ça pour le moment et je me concentre sur moi-même. On a une démarche de travail qui est bonne, on est sur une bonne voie, mais le plus dur reste encore à faire et on est très motivé.”