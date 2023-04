Philippe Dehaes : “Une intelligence artificielle peut te donner un plan de jeu”

Quelle place prend l’utilisation des chiffres et des datas dans la préparation d’un match ?

”Cela va dépendre de l’entraîneur et de la stratégie de l’entraîneur. Mais aussi et surtout du joueur ou de la joueuse. Il y a des joueuses qui veulent bien recevoir des statistiques mais elles considèrent que celles-ci doivent être sûres à 100 %. Ces dernières peuvent devenir dingues si les informations ne sont pas complètement justes. C’est une excuse dans le cas de ces joueuses pour péter un câble. Donc une fille comme cela ne veut aucune statistique et va dire : ‘si tu me dis que mon adversaire sert 80 % du temps dans un coin spécifique et que sur un point important elle sert ailleurs, cela va m’énerver.’ Ensuite, il y a des joueuses qui aiment recevoir de nombreuses informations et d’autres une partie des données. On retrouve trois profils.”

En ce qui vous concerne, comment travaillez-vous ?

”Pour moi, les statistiques sont intéressantes dans deux cas précis. Le plus important, c’est dans le développement de ton joueur. Je vais prendre l’exemple de Greet Minnen. Je sais qu’en moyenne sur ses vingt derniers matchs, elle sert 63 % de premières balles et 90 % de deuxièmes balles. Voilà une statistique moyennement intéressante. Mais je peux aussi voir qu’elle gagne 64 % des points sur premières balles et seulement 41 % sur les deuxièmes. Voilà une donnée importante car je sais que je dois impérativement travailler lors de chaque entraînement le ‘service plus un’, c’est-à-dire son second service et la première frappe qui suit pour augmenter son pourcentage. D’autant plus que Greet est en dessous de la moyenne de ses vingt dernières adversaires qui sont à 50 %. On peut trouver de nombreux exemples où je vois que des coups sont plus faibles. Cela peut être des zones de service ou des coups dans certaines situations. Voilà pour moi la façon la plus intelligente d’utiliser les stats.”

On peut aussi nourrir son joueur d’informations avec une rencontre ?

”Oui, et c’est une autre façon d’utiliser les chiffres. Elise Mertens, par exemple, elle aimait bien savoir où son adversaire allait servir la plupart du temps. Et donc tu prépares le match en donnant les préférences de la joueuse d’en face. Ce comportement ouvre un débat. Je me demande toujours qu’est-ce que tu fais de cette information en match. Si je dis à mon joueur que sur toutes les balles de break son adversaire sert, sept fois sur dix, sur le revers, il reste quand même 30 % de chance que la balle soit frappée de l’autre côté.”

Le but en utilisant les statistiques est de prédire des habitudes ?

”Oui mais attention, on essaie de rationaliser un sport qui reste en partie irrationnel. Le tennis, ce n’est pas de la science. On essaie de le rendre scientifique avec des chiffres, ce qui est parfois utile, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, notre sport c’est aussi la gestion mentale. Je me souviens d’un match avec Kristof Vliegen à Adélaïde contre Richard Krajicek. J’étais allé voir les statistiques et je lui dis que toutes les balles de break, le Néerlandais les servait à un endroit. Sur la première, il sert de l’autre côté. Kristof m’a regardé en frappant dans ses mains en disant : ‘bravo pour le conseil, merci coach.’ On peut donner des tendances ou des habitudes. Je suis aussi sceptique de la capacité que peut avoir un joueur de se souvenir en match des différents chiffres. Il ne faut surtout pas inhiber le côté instinctif de ton joueur en l’enfermant dans des statistiques. Mais recevoir de nombreuses informations peut aussi rassurer le joueur par rapport à son adversaire.”

Le Brabançon ne bombarde pas ses joueuses de chiffres. ©Bernard Demoulin

Quels outils sont mis à votre disposition pour utiliser ces datas ?

”Il existe une multitude de sociétés qui proposent leurs services. Sur les sites de l’ATP et de la WTA, tu peux trouver des statistiques gratuites. Mais il faut savoir que les sociétés les plus performantes peuvent facturer leurs données et modules jusqu’à 30000 dollars par an. Tu as alors plus de détails : pourcentage de premier service avec la vitesse, premier service avec un accent qui est mis sur les directions les plus performantes, dans quel endroit du court le joueur gagne le plus de points. Puis tu peux ajouter service plus la première frappe, les longueurs de balles, etc. On reçoit aussi les schémas qui sont les plus efficaces. Les meilleures sociétés proposent un plan pour battre ton adversaire en fonction des statistiques. Si Greet Minnen joue contre Yanina Wickmayer, le programme te dira : 'voilà le plan pour la dominer'. C’est comme une intelligence artificielle.”

Avez-vous déjà échangé avec Wim Fissette concernant l’utilisation des datas ?

”Je connais sa méthode et on en a déjà parlé. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, Wim est venu au tournoi de Croissy-Beaubourg pour voir Greet, Yanina et Ysaline. On regardait Greet qui jouait la Russe Avdeeva. Cette dernière servait très bien et Greet éprouvait des difficultés à la breaker. Wim ouvre son pc et regarde les statistiques de la joueuse par rapport à la direction de son service dans le but de donner l’info à Greet. Au final, aucune tendance des statistiques ne correspondait à ce qu’on voyait sur le court. La fille jouait, ce jour-là, de manière complètement instinctive. Sur un match, cela ne fonctionne pas toujours. Quand tu donnes une statistique, il faut aussi faire attention. Si j’insiste auprès de Greet sur son pourcentage au second service, il ne faut pas que cela la bloque en match. Qu’elle gamberge car sa statistique est pourrie. L’entraîneur doit gérer ces chiffres à un bon moment dans la saison et il faut que le joueur soit prêt à accueillir l’information.”

Comment préparez-vous une rencontre ?

”Quand tu prépares un match correctement, tu compiles les statistiques mais tu vas aussi voir sur des vidéos des rencontres de l’adversaire de ta joueuse pour ressortir des filières de jeu. Tu montres les images, quelques chiffres et à partir de là, tu mets en place ton plan d’action. Mais je me répète, il faut savoir à qui tu parles mais aussi quelle est la philosophie de l’entraîneur.”

Que voulez-vous dire par la philosophie d’un coach ?

”Je m’explique. On sait tous que Wim Fissette adore les stats. Johan Van Herck, son prédécesseur, va, lui, te dire : ‘les statistiques on s’en fout, ce qui compte, c’est que tu joues ton meilleur tennis. Que tu serves à gauche ou à droite, cela ne change rien si tu sers à 90 %.’ Le but est alors de concentrer son attention sur les qualités intrinsèques de son athlète. C’est une manière de donner confiance à son joueur en disant : ‘tu sais faire cela, cela et cela. C’est toi qui vas décider de comment on joue le point.’ C’est comme au football. Il y a des coachs pour qui l’important c’est de ne pas prendre de but et pour d’autres l’important, c’est de mettre des goals. Donc tu utilises tes statistiques en fonction de ta philosophie.”

Steve Darcis expliquait un jour qu’il fallait aussi se méfier de ce qu’on voyait sur les vidéos ?

”Il a tout à fait raison. Il peut y avoir une grande différence entre ce qu’on voit sur une vidéo et ce qu’on peut ressentir en voyant le match en live. Je me suis déjà fait piéger. Après avoir regardé des images d’une adversaire d’une de mes joueuses, j’ai dit : ‘attention, en coup droit, elle gratte beaucoup la balle, cela n’avance pas.’ Et puis lors du premier jeu, la fille balance trois coups gagnants. Et là tu es dans tes petits souliers. Sur un écran, le rendu n’est pas toujours bon en ce qui concerne les effets, la puissance, etc. Rien ne remplace la réalité. En fait, chaque coach possède son style, ses préférences, sa manière de travailler.”