Andrey Rublev : “Ici, je n’ai pas baissé les bras”

”Je ne sais pas quoi dire. Dans la troisième manche, à un moment j’ai pensé que je n’avais plus de chance de gagner quand je suis mené 4-1. Je ne sais pas comment j’ai fait. J’ai essayé de jouer jusqu’au bout parce que lors de mes deux dernières finales de Masters 1000, j’avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu’au bout.”

Jouant tel un fauve une fois sur un court avec des frappes sèches et puissantes, le Russe, d’un naturel introverti, retrouve dès que les matchs sont terminés une forme de douceur et de timidité. Ce qui ne l’a pas empêché de remercier le public pour son soutien tout au long de la semaine sur le Rocher : “En venant du pays d’où je viens, recevoir un tel soutien international, c’est énorme”, a lancé après son succès celui qui compte déjà à son palmarès sept ATP 250 et cinq ATP 500.

De son côté, Holger Rune qui a une fois de plus alterné les très bons avec du plus mauvais, expliquait en partie sa défaite par sa demi-finale terminée très tard samedi contre Jannik Sinner : “Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour récupérer. Mais c’est comme ça. J’ai fait ce que j’ai pu, et j’ai été très près du but. J’avais le contrôle dans le troisième set, mais je n’ai pas réussi à conclure. Il faut voir ce que j’ai fait de mal, ce que je peux faire de mieux, et aller de l’avant, parce que le tournoi le plus important de la saison sur terre est Roland-Garros.”