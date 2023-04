ATP Barcelone : David Goffin contre un quasi-retraité pour débuter

”Le rêve de tout joueur de tennis est de pouvoir faire ses adieux sur un court de tennis et c’est pourquoi je vais jouer quelques tournois en 2023 pour terminer ma carrière, expliqua celui qu’on surnomme Deliciano sur le circuit. L’idée est de pouvoir jouer certains des tournois qui, pour différentes raisons, ont signifié quelque chose d’important au cours des vingt dernières années. J’ai toujours cru qu’il y avait une vie après le tennis, mais à mesure que le moment approche, je commence à réaliser à quel point il va me manquer. Le tennis m’a tout donné dans la vie, bien plus que ce que ce garçon de cinq ans aurait pu imaginer lorsque son père, un Noël, lui a mis une raquette en bois dans la main.”

S’il est en pleine possession de ses moyens, David Goffin, qui sera 97e, 98e ou 99e mondial ce lundi, devrait pouvoir écarter un joueur qui ne compte que trois matchs cette saison (deux défaites et une victoire) et dont la saison 2022 s’est soldée par un bilan de 15 revers pour un seul succès. En cas de qualification, le joueur de Germain Gigounon affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka, 36e mondial et exempté de premier tour grâce à son statut de tête de série n°16.