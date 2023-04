Leylah Fernandez fait pleurer les Belges en Billie Jean King Cup : “Je suis dégoûtée”

”Je suis dégoûtée, déclara la Liégeoise en pleurs. J’ai eu des opportunités. J’ai eu le match en mains. C’est frustrant. Si je m’impose, on gagne peut-être car Greet prend un point derrière. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive de mener dans un match de Fed Cup et de ne pas saisir ma chance. Elle n’est pas finaliste de Grand Chelem pour rien, c’est une très bonne joueuse. Elle a réussi à hausser son niveau, et à tout faire pour revenir dans le match. Je pense qu’elle a été plus intelligente que moi et plus solide. Cette défaite fait mal. Je n’étais pas loin, mais cela ne change rien, que je sois loin ou pas. Cela reste une défaite. Et elle a mérité de gagner.”

Victorieuse de son simple, Greet Minnen a enchaîné, sans succès, avec le double : “J’étais prête à jouer deux matchs mais la paire canadienne était très forte. On doit accepter cela.”

Flipkens arrête

Ce double était d’ailleurs le dernier match de Kirsten Flipkens en équipe nationale où il a endossé le rôle de vice-capitaine : “Cela a toujours été un plaisir de jouer pour mon pays pendant vingt ans. Je laisse ma place aux autres. C’est une décision prise avant la rencontre.”

Malgré cette élimination qui va envoyer la Belgique à un match de maintien pour le groupe mondial en novembre (10 et 11 ou 11 et 12), Wim Fissette se montrait satisfait du comportement des joueuses : “Elles ont bien travaillé pendant toute la semaine mais malheureusement on ne s’impose pas. Malgré la défaite, je suis content d’être le capitaine de cette équipe.”