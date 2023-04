Ne l’appelez plus Monsieur 500 : voici qui est Andrey Rublev, le Russe qui a remporté son premier Masters 1000 à Monte-Carlo

“À aucun moment je n’ai pensé que je ne gagnerais jamais un tel titre. Je pensais que ce serait payant si je faisais les bonnes choses sur le terrain et en dehors”, a commenté le bourreau du Danois Holger Rune, qu'on vous présente en cinq points.

1. Un papa boxeur

Fils d’un ancien boxeur, avec qui il partage le même prénom, et d’une maman professeur de tennis, Andrey Rublev est né à Moscou le 20 octobre 1997 et tient ses premières raquettes dès l’âge de trois ans. Il montre vite ses aptitudes.

2. Vainqueur de Roland-Garros juniors

En 2014, alors âgé de 16 ans, Rublev remporte Roland-Garros juniors. En finale, il bat l’Espagnol Jaime Munar. La même année, l’actuel cinquième mondial décroche la médaille de bronze en simple et l’argent en double aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Nanjing (Chine). Son palmarès compte également une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en double mixte, une ATP Cup et une Coupe Davis, toutes remportées en 2021.

3. Parrain de la fille de Daniil Medvedev

Il est devenu récemment le parrain d’Alisa, la fille de Daniil Medvedev, née le 4 octobre dernier. Le Russe est un joueur entier et apprécié par ses pairs. De nombreux joueurs, tels Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas, l’ont ainsi rapidement félicité sur les réseaux sociaux. “Il le mérite. C’est un bon garçon”, a tweeté le Grec.

4. Opposé à la guerre en Ukraine

Opposé à la guerre menée par son pays en Ukraine, Andrey Rublev a été l’un des premiers à s’exprimer. Ainsi, le 25 février 2022, durant l’Open de Dubaï, il écrit sur une des caméras “No War please” (Pas de guerre s’il vous plaît). Très soutenu par le public monégasque, notamment lors de la finale de dimanche, le Russe les a chaleureusement remerciés. “Je veux juste dire un grand merci à vous tous. Venir de mon pays et avoir un soutien international partout dans le monde, cela signifie beaucoup.”

5. Coaché par deux anciens pros espagnols

Entraîné par Fernando Vincente, un ancien joueur professionnel espagnol de 1996 à 2011, Rublev est aussi accompagné d’Alberto Martin depuis peu. Lui aussi, ancien joueur professionnel de 1995 à 2010, l’Espagnol de 44 ans est licencié en psychologie du sport. “J’aime la manière dont je travaille désormais avec ma nouvelle équipe, sur le plus plan de la préparation physique, des traitements, du tennis et du mental, a expliqué en conférence de presse le 5e de la Race, le classement de la saison régulière. Je sens que je suis sur la bonne voie, que je peux beaucoup progresser. […] C’est important pour moi de sentir une connexion en dehors du tennis. Peu importe le talent du coach, s’il n’y a pas la connexion en dehors du court… Alberto a un diplôme en psychologie du sport; il peut expliquer des choses de manière plus simple dans les moments de stress. Et ça m’aide beaucoup. J’ai un nouveau préparateur physique, un nouveau kiné, un nouvel agent. Je suis passé au stade supérieur. Seul Fernando est encore là; il était là depuis le début.”

Après avoir franchi un palier important dans sa carrière, Andrey Rublev doit voir plus haut et, pourquoi pas?, briller sur un tournoi du Grand Chelem. Jusqu’à présent, il n’a jamais disputé de finale ou même la moindre demi-finale.