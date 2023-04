Après son énorme bond au classement ATP, le Liégeois Raphaël Collignon sur la route des qualifs à Roland-Garros (VIDÉO)

“L’année 2022, je l’ai commencée +/- 910e et je l’ai terminée 280e. C’est une progression conséquente. J’ai commencé par les qualifs de 15.000, j’en ai gagné un. Je suis passé en 25000, j’en ai gagné trois. Si on m’avait dit que je serais dans cette position, là maintenant et même en fin d’année passée, je n’y aurais pas trop cru,” reconnaît le jeune Liégeois. “Je suis super content et j’espère continuer comme ça. ”

La quête du Top 100

Interrogé sur la quête du Top 100 mondial, objectif rêvé par tous les joueurs qui tentent leur chance sur le circuit pro, le joueur de 21 ans calme le jeu. “Je n’y pense pas, parce qu’en termes de points, si on regarde bien, on est quand même assez loin. On doit limite tripler voire quadrupler nos points, ce n’est pas si facile. Et il y a un objectif là à court terme qui est très important, c’est vraiment de se qualifier pour les qualifs de Roland. Là pour le moment, je fonctionne étape par étape, donc le Top 100, je n’y pense pas. Peut-être que quand je me rapprocherai un peu plus, j’y penserai… ”

Priorité aux qualifs de Roland-Garros

Dans la course aux qualifs pour Roland-Garros, le temps presse désormais… “Il me reste deux tournois pour accrocher ces fameuses qualifs (pour Roland-Garros). Mon début de saison a été bon jusqu’à fin février. J’ai fait deux demi-finales en Challenger, c’était encourageant, je suis monté 230e. Il y a eu une période plus compliquée où je n’ai pas gagné beaucoup de matches. Je me suis un peu relancé à Lille où j’ai battu Benoît Paire. Il faut essayer de concrétiser dans les deux derniers tournois qu’il me reste et j’espère que ce sera le cas.”