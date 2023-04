Kristoff Puelinckx : “David et Elise, un choix de cœur également économique”

Monsieur Puelinckx, pourquoi Tennium a postulé pour reprendre la Hopman Cup ?

”On pense que c’est une compétition très attractive avec une formule différente de ce qu’on rencontre d’habitude sur le circuit. C’est quelque chose d’unique et on aime cela. Tennium a postulé, comme d’autres sociétés, auprès de l’IFT pour reprendre ce tournoi. Posséder une telle épreuve offre une plus-value au portfolio des compétitions organisées par notre société.”

Pourquoi Tennium a été choisi ?

”Il faudrait le demander à l’ITF. Mais je pense que c’est grâce à notre expérience dans de grands tournois comme celui de Barcelone où nous sommes parvenus à créer des expériences intéressantes autour des courts pour le public. C’est difficile de parler de son entreprise mais je pense que notre approche était plus professionnelle que celle des autres postulants.”

Êtes-vous content du tableau qui est prévu avec notamment Alcaraz, Rune et Bencic ?

”Nous sommes satisfaits. Carlos Alcaraz est devenu une grande star du tennis tout comme Holger Rune. On va retrouver un beau mélange entre la jeunesse de certains et l’expérience d’autres. Il y aura une belle équipe belge avec David Goffin et Elise Mertens. La France avec Richard Gasquet et Alizé Cornet, c’est bien aussi. On espère que ce sera un grand succès.”

guillement "Avec la Hopman Cup et la Coupe Davis, on agrandit notre portfolio."

Cela a-t-il été compliqué de convaincre les joueurs ?

”Pas vraiment. Cela fait des années que nous sommes sur le circuit et les joueurs connaissent notre manière de travailler. Ce qui aide quand il faut les convaincre de participer à un de nos événements. Ils sont persuadés que ce sera un tournoi bien organisé dans une belle ville au cœur de l’été. Jouer à Nice en juillet, ce n’est pas mal. Il n’y aura pas de points ATP ou WTA attribués. Les joueurs viendront pour le titre de champion du monde en mixte et pour le prize-money. Ce qui est surtout revenu dans les discussions avec les joueurs, c’est qu’ils aiment ce format unique.”

Kristoff Puelinckx est content de voir David Goffin participer à la Hopman Cup avec la Belgique. ©Imagellan

La présence de la Belgique, c’était une volonté de votre part ?

”Oui, un petit peu. Je suis Belge quand même. Je connais David qui habite à Monaco, pas loin de Nice. Élise apprécie le format et elle aime bien jouer avec David. Cela n’a pas été difficile de les convaincre. Mais attention, ce n’est pas qu’un choix de cœur, il y a aussi une raison économique. Il y a beaucoup de Belges en été du côté de Nice et on espère qu’ils viendront supporter leurs compatriotes.”

Pourquoi Tennium a voulu se lier à la Coupe Davis ?

”Nous sommes une entreprise de tennis et notre objectif est d’évoluer dans ce milieu. Quand on a commencé avec Tennium, il y a sept ans, j’ai toujours dit que je voulais posséder dix grands tournois. Nous sommes déjà à sept et nous voulons aussi nous diversifier avec la Hopman Cup et la Coupe Davis. En ce qui concerne cette dernière, nous avons postulé comme d’autres sociétés et nous sommes sortis vainqueurs après deux tours d’évaluation.”

Comment se passe l’organisation ?

”Pour la Hopman Cup, le promoteur principal, c’est Tennium. Pour la Coupe Davis, c’est l’ITF. Nous sommes là pour aider au niveau de l’organisation, la vente des tickets, les expériences pour les fans et l’accueil des joueurs. Pour la Coupe Davis, Il y a une envie de prolonger notre accord dans le futur mais le format de la compétition est seulement fixé pour cette année. Si celui-ci reste le même ou ne change pas trop, il y aura une envie de suivre le mouvement.”

Quel est le format idéal et envisageable ?

”Je pense que le format historique ne marchait plus. Les joueurs du top ne voulaient plus trop s’impliquer dans la compétition. On sait qu’il y a un attachement émotionnel aux rencontres 'home and away' mais c’est compliqué dans le calendrier. La Belgique qui a joué en Corée du Sud en plein changement entre la tournée européenne et américaine, c’est quand même difficile. C’est un parfait exemple que ce format ne fonctionne pas. Je crois que lors des trois dernières années, Kosmos a tenté des formules différentes. Je trouve que celle qui est en place n’est pas mauvaise. Les joueurs ont pris leurs habitudes, tout comme les fans. On peut toujours l’améliorer mais le format actuel est bon.”

Le tournoi de Barcelone qui se joue cette semaine possède une bonne réputation ?

”Oui, on a vendu tous les tickets depuis plusieurs mois au niveau de l’espace VIP et des sociétés. Avec l’annonce de la présence de Rafael Nadal, qui a malheureusement dû déclarer forfait, et d’Alcaraz sur un tournoi espagnol, cela aide. Le succès populaire s’explique par la présence de nombreux bons joueurs mais les gens viennent aussi pour vivre une expérience sympathique où ils retrouvent des amis dans un environnement de qualité.”

Quand on doit accueillir les grandes stars du circuit sur son tournoi, est-ce que cela ajoute de la pression ?

”Pas vraiment. J’ai toujours eu la volonté de réaliser du bon travail que cela soit sur un petit tournoi ou une grande compétition. Les stars du tennis, on les connaît et elles nous connaissent. Une relation de confiance est déjà installée. Ce sont des grandes personnalités mais leurs demandes ne sont pas folles : un bon hôtel, de la nourriture de qualité, des bons courts pour s’entraîner et un service efficace autour d’eux. Il y a de la pression mais c’est une pression saine.”

Le tournoi d’Anvers, c’est dans tout juste six mois, vous y pensez déjà ?

”On discute avec de nombreux joueurs pour préparer le tableau. Le tournoi a évolué positivement chaque année et c’est devenu un événement sportif important en Belgique.”

Cette année, il y aura, à nouveau, des tournois en Asie avant et pendant Anvers, cela change quelque chose pour vous ?

”Je n’ai pas l’impression que cela va compliquer notre travail. Si certains veulent jouer en Asie à cette période, on ne sait rien y faire. Mais ceux qui seront en Europe connaissent notre tournoi et il y a pas mal de joueurs qui aiment notre tournoi. On possède une bonne réputation. Je pense qu’on aura un beau tableau.”

Quels sont les futurs projets de Tennium ?

”On veut se développer au niveau du tennis féminin et nous possédons un accord de partenariat avec la WTA. Nous organisons déjà six tournois WTA 125 en Amérique du Sud et en Espagne. On veut passer à dix tournois dans les deux ou trois ans. J’aimerais aussi installer des compétitions WTA dans le nord de l’Europe.”

Est-ce que Tennium cherche aussi à attirer des nouveaux joueurs ?

”Nous ne voulons pas travailler avec des centaines de joueurs. Nous désirons proposer un service de qualité, donc on doit limiter nos collaborations. On travaille beaucoup avec des jeunes. Manager de joueurs, c’est un business complémentaire par rapport à celui des tournois. Dans le futur, je ne nous vois pas comme une grande agence de management avec de nombreux joueurs.”