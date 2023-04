La chronique de Dominique Monami : “Il ne reste que six semaines à Nadal”

Quand tu as été blessé, quand tu reprends, normalement tu dois être au point physiquement car tu auras travaillé cet aspect de ton jeu avant de revenir sur les courts. C’est capital pour éviter les rechutes, surtout quand on évolue comme actuellement sur terre battue. Ensuite, avant de reprendre, tu auras disputé des matchs ou des sets d’entraînement. Mais cela ne ressemble en rien à des rencontres dans des tournois. Le stress n’est pas présent et tu es plus décontracté aux entraînements. C’est aussi un facteur à prendre en compte. Même si tu joues bien à l’entraînement avec de bonnes sensations, ce n’est pas une garantie de bonnes performances lors de tes premières compétitions. Il faut retrouver ses repères et ses sensations.

Si on revient sur David, il a eu un bon tirage à Barcelone avec Feliciano Lopez comme adversaire au premier tour. Son succès face à L’Espagnol pourrait lui redonner de la confiance et représenter les fondations pour construire quelque chose de bien derrière. C’est pour cela que le facteur chance joue aussi un rôle. Quand tu joues Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, tu peux te prendre des gros poissons dès les premiers tours. L’ocre reste la surface de prédilection de David et c’est certainement sur la terre battue qu’il peut retrouver au plus vite ses sensations.

Mais attention, tu peux être un spécialiste de la terre et avoir besoin d’une longue préparation. Si on regarde dans le passé Rafael Nadal, il a toujours aimé jouer beaucoup avant Roland-Garros pour arriver affûté et parfaitement réglé à Paris. Tu le voyais clairement. Le Nadal de Monte-Carlo n’était pas le Nadal de Roland-Garros. Semaine après semaine, son tennis et son plan de jeu se mettaient en place. Cette année, cela va être court pour l’Espagnol. Il ne reste que six semaines avant le Grand Chelem parisien et il n’a pas encore joué. Pour moi, le plus grand point d’interrogation demeure son physique. Peut-il encore enchaîner trois tournois sur terre sans blesser, peut-il digérer une quinzaine en Grand Chelem sans bobo grave ? S’il joue à Madrid et à Rome, ce seront deux gros tests et on pourra voir où il se situe. Mais n’oublions pas une chose, c’est Rafael Nadal. Combien de fois est-ce qu’il a été enterré et combien de fois a-t-il surpris tout le monde. Surtout dans son jardin à Roland-Garros où il est capable sur quelques matchs de rehausser son niveau de jeu. Ce qui est certain avec Nadal, c’est qu’il ne s’alignera pas sur les tournois de préparation s’il n’est pas à 100 %. Il ne prendra aucun risque.