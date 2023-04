Carlos Alcaraz ne s'inquiète par pour son rival: “Djokovic reste Djokovic. Même s'il perd en quarts à Banja Luka, il peut gagner à Madrid et à Rome”

Si la préparation pour Roland-Garros de Rafael Nadal est grandement perturbée, on ne peut pas vraiment dire que celle de son grand rival dans la course au plus grand nombre de titres en Grand Chelem, Novak Djokovic, soit idéale. Battu dès le deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo par Lorenzo Musetti, il y a une dizaine de jours, le Serbe a cette fois été battu en quarts de finale à l’ATP 250 de Banja Luka par son compatriote Dusan Lajovic (ATP 70) : 6-4, 7-6. Déjà mis en difficulté lors du premier tour sur une surface de jeu très lente par le jeune Français Luca Van Assche, l’actuel numéro un mondial a surtout pêché à la conclusion, ce vendredi, en ne transformant qu’une seule de ses… seize balles de break. Dans ces conditions, et avec un coude droit qui semble toujours le perturber même s’il n’est plus bandé, il est difficile de s’imposer, et cela même si on se nomme Novak Djokovic. Il reste les tournois de Madrid et de Rome à Nole pour peaufiner son jeu avant de prendre la direction de Paris.