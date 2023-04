Inquiétude pour Rafael Nadal : l'Espagnol repousse encore son retour à… 38 jours de Roland-Garros

Le calcul est donc simple : au mieux, l’Espagnol reprendra la compétition le mercredi 10 mai lors du Masters 1000 de Rome. Un seul tournoi en guise de préparation pour Roland-Garros, c’est peu. Ce serait d’ailleurs un de moins que la saison dernière, lorsqu’il n’avait déjà joué que Madrid et Rome avant de s’imposer… à Paris.

Par le passé, les semaines précédant le Majeur sur terre battue, Nadal a pourtant souvent enchaîné les compétitions. Mais a-t-il réellement besoin d'une longue préparation pour soulever le trophée à la Porte d'Auteuil ? Patrick Mouratoglou, entraîneur et formateur à succès, apportait son analyse début avril. "Tout d'abord, Rafa a toujours été un joueur qui progresse match après match. Il a besoin d'enchaîner les rencontres. Bien sûr, maintenant, plus il prend de l'âge, moins il en a besoin car plus il maîtrise son jeu, expliquait le Français. Je pense que le plus important pour lui sera le mouvement. Le mouvement, car c'est la base de son jeu. À l'origine, c'est un joueur qui défendait beaucoup. Ce n'est plus le cas, il a développé beaucoup d'armes. Mais le mouvement reste la base de son jeu. Autant en défense qu'en attaque."

C’est justement là que se situe le nœud du problème. Sur le plan physique, Nadal sera-t-il prêt pour se lancer à la conquête d’une 15e victoire finale sur le court Philippe-Chatrier ? Sur l’un ou l’autre clip de ses récents entraînements, qui ont filtré sur les réseaux sociaux, on a pu voir que ses courses étaient loin d’être optimales. Il frappait la balle avec intensité certes, mais pas avec les déplacements qu’on lui connaît.

Un changement de traitement

Et les propos de l'intéressé, qui a publié une vidéo sur Twitter et Instagram jeudi, ne sont pas pour rassurer. Il dit avoir vécu quelques semaines et mois difficiles. Et il est incapable de dire aujourd'hui quand il reviendra sur le circuit. " Comme vous le savez, j'ai eu une blessure importante en Australie, au muscle ilio-psoas. En principe, il fallait six à huit semaines de récupération et on en est déjà à la 14e. La réalité est que la situation n'est pas celle que nous espérions. Toutes les indications médicales ont été suivies, mais d'une certaine manière, l'évolution n'est pas celle qu'on nous a prédite au départ et nous nous trouvons dans une situation difficile. Les semaines passent et j'avais l'espoir de pouvoir jouer des tournois qui figurent parmi les plus importants dans ma carrière comme Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et Roland-Garros. Pour le moment, j'ai raté Monte-Carlo et Barcelone. Je ne vais pas pouvoir être à Madrid non plus. La blessure n'est toujours pas guérie et je ne peux pas travailler ce dont j'ai besoin pour rivaliser. Je m'entraînais, mais il y a quelques jours, nous avons décidé de changer un peu de cap, d'entamer un autre traitement et de voir si les choses s'arrangent. Je ne peux pas donner de délai pour mon retour. Si je le savais, je vous le dirais mais je ne sais pas."

Depuis le 18 janvier et sa défaite au deuxième tour de l'Australian Open, le joueur de 36 ans a manqué pas moins de six tournois (Doha, Dubaï, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Barcelone). Madrid est donc le septième. Et l'inquiétude grandit, fort logiquement, à mesure que le temps s'effrite.

" Un Rafael Nadal qui arriverait à Paris en pleine possession de ses moyens pourrait décrocher un 15e titre. C'est certain", nous avait expliqué Carlos Rodriguez, l'ancien coach de Justine Henin, dans notre édition du samedi 8 avril. Mais là, je pense qu'il a tout donné et que son organisme est en train de tirer la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. Je pense que le moment de tirer sa révérence arrive. Il va essayer à Paris mais s'il arrive dans la capitale française sans fonds de jeu, avec seulement un tournoi de préparation, ce sera très, très compliqué."

Pour le Taureau de Manacor, qui a toujours revêtu le costume de favori à Roland-Garros, cette fois, la situation semble plus critique que jamais. Ses adversaires le savent aussi et pourraient, en cas d’affrontement face au Majorquin, en tirer un certain adjuvant. S’il se rend dans la capitale française à tout le moins…