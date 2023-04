Le calvaire continue pour Novak Djokovic : le Serbe déclare forfait pour le Masters 1000 de Madrid

La semaine passée, le Serbe avait également concédé une défaite précoce, en huitième de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Il s'était alors incliné contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 21), en trois sets. Pendant la rencontre, Djokovic portait un manchon au coude droit, lequel avait été opéré en 2018.

La saison dernière, 'Nole' avait atteint les demi-finales du tournoi madrilène, où il s'était incliné face au futur vainqueur, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Il n'a pas encore fait de commentaire à propos de sa non-participation à l'édition 2023.

Le forfait du numéro 1 mondial fait suite à celui de Rafael Nadal (ATP 14). L'Espagnol a annoncé jeudi qu'il ne participerait pas au tournoi à cause d'une blessure à la hanche. Sa récupération ne se passe pas comme prévu, et le retour à la compétition du champion en titre de Roland-Garros est encore incertain. Le Grand Chelem sur terre battue se déroulera dans un peu plus d'un mois, du 28 au 11 juin, à Paris.