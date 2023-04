Carlos Alcaraz, le dernier homme debout

Rafael Nadal qui est toujours en revalidation, Novak Djokovic qui va faire l’impasse sur le Masters 1000 de Madrid pour retrouver des sensations et faire partir une douleur au coude, Jannik Sinner qui est malade et fatigué, Daniil Medvedev qui ne brille pas sur l’ocre et, enfin, Stefanos Tsitsipas qui n’a rien pu faire contre lui en finale de l’ATP 500 de Barcelone : 6-3, 6-4 en une heure et dix-huit minutes. Carlos Alcaraz, de retour de blessure, est clairement l’homme en forme et il l’a prouvé en Catalogne où il s’est transformé en ouragan pour balayer en deux sets les cinq joueurs qui ont eu le malheur de croiser sa route. Ce qui a d’ailleurs fait dire à Stefanos Tsitsipas les phrases suivantes : “Calme-toi, mon frère. Partager c’est vivre. Toutes mes félicitations encore une fois, tu as déjà remporté beaucoup de trophées. J’ai eu l’occasion de te voir jouer il y a quelques années et ce que tu as fait ces derniers temps est incroyable. Tu représentes un exemple pour de nombreux joueurs et ce que tu fais nous oblige à nous améliorer.”