Victorieux à Tallahassee, Zizou Bergs dédie sa victoire à son grand-père

Et de cinq pour Zizou Bergs. Après avoir remporté dans le passé les tournois Challenger de Saint-Pétersbourg (2021), Lille (2021), Almaty (2021) et Ilkley (2022), le Limbourgeois a ajouté, ce dimanche, à son palmarès celui de Tallahassee disputé sur terre battue en Floride. Pour décrocher ce nouveau titre, notre compatriote a battu en finale le Taïwanais Tung-Lin Wu (ATP 164) 7-5 et 6-2. Aux États-Unis, notre joueur de Coupe Davis a réalisé un parcours parfait puisqu’il n’a perdu aucun set. Ce titre va faire du bien à Zizou Bergs qui ne réalise pas, jusqu’ici, la saison espéré avec comme objectif d’entrer et de s’installer dans le top 100. Mais cette victoire tombe à point nommé puisque ce lundi, le Limbourgeois occupera la 132e place mondiale, ce qui pourrait lui garantir un statut de tête de série lors des qualifications de Roland-Garros. Un avantage non négligeable. Lors de la cérémonie de remise des prix, Zizou Bergs a laissé parler son coeur en évoquant le décès récent de son grand-père à qui il dédicaçait sa victoire.