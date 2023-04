Masters 1000 de Madrid : c’est quoi l’effet Magnus ?

Une des explications à cette moins grande réussite provient d’un phénomène scientifique lié à l’altitude à laquelle se joue le quatrième Masters 1000 de la saison. Par rapport à Monte-Carlo (bord de mer), Barcelone (12 mètres), Paris (35 mètres) et Rome (20 mètres), les courts madrilènes se situent bien plus haut, à 667 mètres, ce qui rend les surfaces de jeu bien plus rapides. Mais ce n’est pas tout ! Le lift très prononcé et rapide utilisé par Nadal, mais aussi d’autres spécialistes de la terre battue y est moins important. La raison ? L’effet Magnus !

Pour le comprendre, voici un exemple bien plus parlant que de longues théories. Une balle frappée à 105 km/h avec un lift de 2 400 tours à la minute rebondit un mètre plus tôt qu’une balle frappée à la même vitesse avec le même angle initial mais à plat. La même balle frappée à 105 km/h à Mexico, qui se trouve à 2 250 mètres d’altitude, rebondira un mètre plus loin qu’à Paris.

Les forces de frottement de l’air sont moindres en altitude et donc les balles volent davantage. Il a été calculé qu’à plus de 500 mètres d’altitude, comme à Madrid donc, un même coup lifté sera plus long de 30 centimètres. Ce qui demande chez les joueurs une adaptation plus grande et offre un jeu moins en contrôle chez les grands lifteurs. Une analyse confirmée par Nadal dans le passé : “Avec l’altitude, les balles qui restent un peu plus en l’air et la vitesse des courts, je possède moins de contrôle sur mon jeu et dans les échanges à Madrid.”