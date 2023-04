Masters 1000 de Madrid : le tirage des Belges avec un Espagnol pour David Goffin

À la recherche de confiance et de points pour conserver sa place dans le top 100, David Goffin (ATP 99) défiera au premier tour Roberto Carballes Baena (ATP 53). L’Espagnol de 30 ans reste sur une défaite au premier tour à Munich contre Marcos Giron mais avait avant cela pris la succession de David Goffin au palmarès du tournoi de Marrakech. Le Liégeois qui mène 2-1 dans les confrontations directes reste d’ailleurs sur deux succès face à ce joueur avec des victoires à… Marrakech et Miami en 2022. Le vainqueur de cette rencontre défiera Alexander Zverev. Pour rappel, David Goffin doit défendre 115 points à Madrid suite à son huitième de finale de l’an dernier. Du côté des femmes, Maryna Zanevska jouera au premier tour contre Sofia Kenin, l’ancienne lauréate de l’Australian Open. Elise Mertens, tête de série, entrera en lice au deuxième tour contre la gagnante du duel entre Zhu et Marino.

Deux Belges disputeront dès ce lundi les qualifications avec un duel entre Kimmer Coppejans et Pavel Kotov chez les hommes mais aussi une confrontation entre Ysaline Bonaventure et Elena-Gabriela Ruse chez les dames.