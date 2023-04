Federer, Wawrinka, les sœurs Williams… ils sont tous fan du padel

Le sport pourvoyeur de joueurs de padel reste le tennis. Les deux disciplines souffrent de certaines comparaisons. Les relations n'ont pas toujours été simples tant l'un s'estimait plus légitime que l'autre. Les stars de l'ATP ou de la WTA ont mis un peu de temps avant de s'afficher dans ces cages dorées. En janvier 2023, une photo publiée sur les réseaux sociaux a enflammé la toile. On y voyait enfin Roger Federer jouer un match au côté de son ami et ancien entraîneur Severin Lüthi. Quelques mots ont suffi à lancer les plus folles rumeurs. "Excité d'être de retour sur le court Severino", avait-il bafouillé sur ses comptes.