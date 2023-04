Les légendes souffrent, les jeunes poussent : “On pense tous à Roland-Garros”

Nadal et Djokovic inquiètent

Absent des courts depuis le mois de janvier et son élimination au deuxième tour de l’Australian Open des œuvres de Mackenzie McDonald, Rafael Nadal, blessé à la hanche, n’est toujours pas à l’heure actuelle en état de disputer un tournoi. Forfait à Monte-Carlo et Barcelone, le Majorquin va aussi faire l’impasse sur Madrid. “En principe, la période de convalescence devrait être de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à la 14e semaine, a expliqué la semaine dernière l’intéressé. En réalité, la situation n’est pas celle que nous espérions. Nous avons décidé de changer un peu de cap, de faire un autre traitement et de voir si les choses s’améliorent pour essayer d’être au rendez-vous.”

Celui de Roland-Garros pour lequel il ne lui reste que cinq semaines de préparation avec éventuellement le Masters 1000 de Rome à disputer. Du côté de Novak Djokovic, le problème n’est pas aussi grave mais le Serbe, qui souffre du coude du bras droit, a montré à Monte-Carlo et Banja Luka qu’il était loin de son meilleur état de forme avec des éliminations dès ses deuxièmes matchs. Ce qui l’a poussé à renoncer, lui aussi, à Madrid. “Contre Lajovic, J’étais en dessous de mon niveau. Je ne me sentais pas bien sur le court, mes balles et mes jambes étaient molles. J’étais trop passif et j’ai fait beaucoup d’erreurs. J’espère être prêt pour Roland-Garros, comme tout le monde.”

Alcaraz en forme, Rune la bonne surprise

Absent à Monte-Carlo à cause d’une blessure à la main gauche et une gêne musculaire dans le dos, Carlos Alcaraz a prouvé à Barcelone qu’il pouvait se montrer performant dès son retour puisqu’en Catalogne, l’actuel n°2 mondial a balayé comme un simple fétu de paille Stefanos Tsitsipas en finale. Le Murcien est actuellement le joueur favori des bookmakers pour Roland devant Djokovic, Nadal, Tsitsipas et… Rune. Il est vrai que le Danois de 19 ans se montre très efficace sur l’ocre et sera un gros outsider à Paris s’il parvient à ne pas se disperser et à maîtriser un tempérament de feu. Constant et enfin vainqueur d’un Masters 1000, Rublev sera aussi à suivre à Paris. Zverev, lui, ne semble pas avoir retrouvé la forme d’il y a un an et Medvedev n’arrive pas encore à dompter l’ocre.